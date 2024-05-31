Как выживают аграрии Харьковщины: новые угрозы и программы поддержки (видео)

Более половины из 2100 агропредприятий Харьковщины, по данным ХОВА, получили повреждения в результате полномасштабной войны. Сейчас для этой отрасли действует международная помощь, выдаются гранты, реализовываются госпрограммы. Но возмещения ущерба за разрушенное или поврежденное имущество, как и страхования военных рисков, до сих пор нет. Как живут аграрии — корреспонденты МГ «Объектив» увидели на примере индюшиной фермы в Чугуевском районе.

Предприниматель Александр Рябоконь собирает яйца на собственной индюшиной ферме. В дальнейшем их отвезут в инкубатор, где через четыре недели появятся птенцы. Суточных индюшат у мужчины покупают малые и средние хозяйства и селяне, чтобы выращивать на мясо. Также Александр продает инкубационные яйца и живых взрослых птиц. Этим бизнесом его семья занимается 30 лет.

«Это порода Hybrid Grade Maker, — показывает одного из индюков Александр. — Он весит 27, может до 30 килограммов. Наше хозяйство занимается выращиванием птицы на племя, поэтому это не максимальный показатель. Это очень спокойная птица, очень коммуникабельная с людьми. Всегда подходит, интересуется».

Птицы живут не в клетках, а в вольерах, отмечает фермер, как того требуют европейские стандарты. Индюшки и индюки — отдельно.

«Выращивание индюков тяжелого кросса происходит искусственным путем. Каждая индюшка отдельно оплодотворяется семенем большого индюка. Традиционным способом невозможно, потому что физиологически очень трудно сделать оплодотворение, не травмировав индюшку», — объясняет Александр.

Еще один житель фермы — кот, которому разрешили жить с птицами, чтобы защищал корма от грызунов. Раньше в этих ангарах было большое государственное птицехозяйство, но оно обанкротилось. Теперь помещения сдают в аренду. Чтобы поддержать производителей во время войны, плату существенно снизили.

«Сейчас мы платим только 50% арендной платы. Это распоряжение распространяется на громады, которые находятся вблизи линии фронта», — отмечает предприниматель.

Это единственная льгота, которой воспользовался, говорит Александр. С кредитами предпочитает не связываться, а грантов, объясняет, для арендаторов немного, больше для владельцев земли и помещений. Мужчина зарегистрирован как ФЛП. У него работает около 15 наемных рабочих, за которых, как утверждает, платит налоги. Сейчас в хозяйстве — около тысячи индюков. До полномасштабного вторжения было втрое больше.

«На сегодня мы вынуждены сокращать поголовье, потому что многие клиенты переезжают из своих домов. Действительно, мы имеем прибыль. Есть возможность приобрести где-то зерно дешевле, поэтому рентабельность наша неплохая», — констатирует Александр.

Это село на Чугуевщине знают как место, где можно приобрести любую птицу. Здесь есть Государственная опытная станция птицеводства НАН Украины. Вокруг выросла целая индустрия — частная инкубаторная станция, куриные, гусиные и индюшиные фермы, производство кормов и ветаптеки. В основном предприниматели зависят друг от друга, потому что отвечают за отдельные процессы. Поэтому перенести бизнес в другой регион проблематично, хотя с новым наступлением войск РФ на севере Харьковщины Александр в очередной раз начал над этим задумываться. Окончательное решение не принял: наблюдает за обстановкой. Говорит: если придется выезжать, повезет и индюков.

Председатель ОС «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины» Вадим Шиян утверждает, что перенести птицефабрику или ферму в другой регион — почти невозможно.

«Мощный производитель „Агромол“ переехал на Полтавщину, смогли как-то. Производители кормов, кормовых добавок или ветеринарные компании имеют альтернативное производство на западе или в центре Украины. Остальное осталось здесь. Взять птиц или животных и перевезти практически невозможно», — говорит Шиян.

По оценкам союза, в области было разрушено до полусотни небольших фермерских хозяйств, а крупных — около 80%.

«Фактически из пяти комбикормовых производителей крупных осталось только два — Новопокровский комбинат хлебопродуктов и Мега Корм. Из бройлерных фабрик осталась только одна, это птицефабрика «Просяное». И Мерефянская птицефабрика. Другие три птицефабрики яичного направления, птицефабрика бройлерная «Новая» в Балаклейском районе, к сожалению, прекратили свое существование и сейчас планируют только восстанавливать свою деятельность», — рассказал председатель союза.

После деоккупации территорий Харьковщины, Сумщины и Николаевщины в 2022 году союз взялся за восстановление отрасли в этих регионах.

«Во-первых, это обеспечение на этих локациях населения продукцией, — говорит Шиян. — Затем привлекаются средства или государственных, или международных программ для восстановления птицефабрик. Чтобы они начали существовать и обеспечивали население или суточным молодняком птицы, или мясной или яичной продукцией. Третий этап наступит после прекращения активной фазы войны — речь будет идти о восстановлении, создании бизнес-моделей, кооперативов, кластеров. Пока это только на бумаге, в проектах, которые обсуждаются с будущими донорами и инвесторами».

До войны на Харьковщине, по данным ХОВА, было около 2100 агропредприятий. Это и животноводческий комплекс, и растениеводство, и зернопереработка. Повреждения в результате войны получили 1100 предприятий, из них 500 работают ограниченно, а 630 — не работают вообще. Фермеры, имущество которых было повреждено, пока не могут рассчитывать на возмещение убытков.

«Около 40 предприятий — это крупные животноводческие комплексы, которые были расположены на деоккупированных территориях — уничтожены фактически под ноль, — рассказывает замначальника ХОВА Евгений Иванов. — Действительно, нет страхования рисков (военных — ред.). Но все равно нужно фиксировать убытки. Процедура начинается с Единого реестра досудебных расследований, заявления в полицию, проводится экологическая экспертиза, экспертиза ГСЧС. Мы должны это делать в частности для дальнейшей работы с налоговой инспекцией и для получения льгот для будущей компенсации или репараций».

Аграриев Харьковщины уже освободили от местных налогов за землю и недвижимость. Обещают, что в ближайшее время начнет действовать 30% скидка на перевозку продукции железнодорожным транспортом. На сайте ХОВА также собрали имеющиеся программы по поддержке и предоставлению грантов. Сейчас, по словам Иванова, разрабатывают механизмы, чтобы предприниматели имели возможность брать кредиты и привлекать инвестиции.

«Чтобы как можно быстрее представить отдельную экономическую стратегию для Харьковской области, мы работаем с Минэкономики, с первым вице-премьером Юлией Свириденко. Без отдельного подхода и принятия некоторых государственных подзаконных актов, постановлений, законов и т.д., мы не адаптируем эту систему. А банки, при действующих нормах законодательства, не смогут предоставлять кредиты», — объясняет заместитель начальника ХОВА.

Осенью в регионе засеяли 326 тысяч гектаров озимой пшеницы. Весенняя посевная выполнена на 90%. Ставку сделали на подсолнечник. Его легче обрабатывать, и он является основой конечного продукта, который идет на экспорт, — масла. Наконец, только подсолнечник дает относительную прибыль. С другими культурами аграрии работают в ноль или даже в минус, говорит Иванов. Но приходится, чтобы поддерживать необходимое состояние земли, сохранять рабочие места и обеспечивать людей продовольствием.

«Мы ожидаем общий урожай в этом году примерно 2,3 миллиона тонн зерна. В прошлом году было около 2,5 миллиона. Нынешняя весна была сложная, бездождевая. И это не очень хорошо способствовало формированию озимых культур, которые мы сейчас должны собирать. На севере продолжаются боевые действия. Под ударом Волчанская и Липецкая громады, поэтому будет уменьшение фактической площади. Туда же входит Золочевская громада. Она действительно засеяна, но учитывая увеличение количества разрушений и обстрелов ожидаем уменьшения фактически собранного урожая», — прогнозирует чиновник.

В течение прошлого года установили, что 48 тысяч гектаров сельхозземель нуждаются в разминировании, из них удалось разминировать около 5 тысяч гектаров, силами благотворительных организаций и лицензированных фирм. Правительственные операторы, в частности ГСЧС и Нацполиция, до сих пор разминируют линии электропередачи. И даже если частников станет больше в разы, все равно процесс будет очень длительным, констатируют в ХОВА.

«Бесплатно работают HALO Trust, FSD, ФАО и другие, — рассказывает Иванов. — Если это частные компании, то платит сам аграрий, но здесь уже начинает действовать недавно принятая государственная программа по компенсации 80% на 20%. Но это в любом случае очень невыгодно. Идут неохотно на это. Надеемся, что программа 80% на 20% будет способствовать этому процессу. И, к сожалению, очень много аграриев разминируют сами, это не секрет. Мы в очередной раз призываем этого не делать, потому что уже более 30 случаев поврежденной и уничтоженной техники, есть погибшие люди. Это очень опасно. Лучше все же заказывать частные услуги и пользоваться ими».

Предприниматель Александр Рябоконь тем временем развивает одно из новых направлений деятельности. Мужчина закупает куриные яйца, сдает их в частный инкубатор и продает суточных птенцов. В наличии бройлеры, породы Master Grey и Голошейная.

На вопрос, чего не хватает для развития собственного дела, в частности со стороны государства или местной власти, фермер отвечает: «Для полного счастья нам не хватает, чтобы закончилась война. Чтобы вернулся наш клиент, чтобы освободили наши восточные территории. Стабильность нужна».

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»

Ответственный за дистрибуцию: Малевская Н.А.