Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Компенсацию за разминирование смогут получить фермеры Харьковщины – Синегубов

Общество 15:17   19.04.2024
Виктория Яковенко
Компенсацию за разминирование смогут получить фермеры Харьковщины – Синегубов

Аграриям Харьковщины обещают компенсацию за разминирование, а именно 80% возмещения стоимости услуг государственных и частных операторов противоминной деятельности.

Такое решение утвердил Кабмин, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, речь идет как и о собственных земельных участках, так и арендованных.

«Крайне важна инициатива для наших агропроизводителей, ведь Харьковская область остается самой загрязненной взрывоопасными предметами. Фактически или потенциально заминировано более 1,2 млн гектаров земель, из них более 570 тыс. гектаров — именно участки сельскохозяйственного назначения. Введенное решение должно дать толчок к развитию отрасли: увеличить количество гуманитарных саперов и новых машин для разминирования», — отметил глава ХОВА.

Он также сообщил, что в этом году на соответствующую программу в госбюджете заложили 3 млрд грн.

Читайте также: Важную льготу на перевозки для аграриев Харьковщины одобрил Кабмин — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
19.04.2024, 08:23
В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго
В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго
19.04.2024, 13:55
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
19.04.2024, 10:18
Главные новости Харькова 19 апреля: продление отключений света, обстрелы
Главные новости Харькова 19 апреля: продление отключений света, обстрелы
19.04.2024, 15:00
Психолог – «Морквинка»: как мультяшный герой помогает харьковским детям
Психолог – «Морквинка»: как мультяшный герой помогает харьковским детям
17.04.2024, 16:35
Житель Харьковщины поставлял на АЗС контрафактное топливо: что ему грозит
Житель Харьковщины поставлял на АЗС контрафактное топливо: что ему грозит
19.04.2024, 15:43

Новости по теме:

18:10
Важную льготу на перевозки для аграриев Харьковщины одобрил Кабмин — Синегубов
22:02
Передадут мобильные ТЭЦ: как мэрия и Кабмин планируют готовить Харьков к зиме
19:53
«Отработаем» — Терехов о решении Кабмина по льготам для бизнеса в Харькове
13:21
1,7 млрд грн на оборону и 500 млн – на укрытия получит Харьковщина от Кабмина
07:45
Объединение вузов в Харькове: Кабмин пояснил, что не так с УИПА

Вы читали новость: «Компенсацию за разминирование смогут получить фермеры Харьковщины – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аграриям Харьковщины обещают компенсацию за разминирование, а именно 80% возмещения стоимости услуг государственных и частных операторов противоминной деятельности.".