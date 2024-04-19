Компенсацию за разминирование смогут получить фермеры Харьковщины – Синегубов

Аграриям Харьковщины обещают компенсацию за разминирование, а именно 80% возмещения стоимости услуг государственных и частных операторов противоминной деятельности.

Такое решение утвердил Кабмин, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, речь идет как и о собственных земельных участках, так и арендованных.

«Крайне важна инициатива для наших агропроизводителей, ведь Харьковская область остается самой загрязненной взрывоопасными предметами. Фактически или потенциально заминировано более 1,2 млн гектаров земель, из них более 570 тыс. гектаров — именно участки сельскохозяйственного назначения. Введенное решение должно дать толчок к развитию отрасли: увеличить количество гуманитарных саперов и новых машин для разминирования», — отметил глава ХОВА.

Он также сообщил, что в этом году на соответствующую программу в госбюджете заложили 3 млрд грн.