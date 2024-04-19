Компенсацію за розмінування зможуть отримати фермери Харківщини – Синєгубов

Аграріям Харківщини обіцяють компенсацію за розмінування, а саме 80% відшкодування вартості послуг державних та приватних операторів протимінної діяльності.

Таке рішення затвердив Кабмін, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, йдеться як і про власні земельні ділянки, так і орендовані.

«Вкрай важлива ініціатива для наших агровиробників, адже Харківська область залишається найзабрудненішою вибухонебезпечними предметами. Фактично або потенційно заміновано понад 1,2 млн гектарів земель, з них більше 570 тис. гектарів — саме ділянки с\г призначення. Запроваджене рішення має дати поштовх до розвитку галузі: збільшити кількість гуманітарних саперів і нових машин для розмінування», – зазначив голова ХОВА.

Він також повідомив, що цьогоріч на відповідну програму у держбюджеті заклали 3 млрд грн.