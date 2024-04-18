Важливу пільгу на перевезення для аграріїв Харківщини схвалив уряд – Синєгубов
Аграріям Харківської області обіцяють 30% знижки на залізничні перевезення.
Таке покращення для агровиробників на деокупованих територіях серед інших анонсує уряд, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Наші аграрії вже третій рік під кулями й вогнем вивозять врожай прифронтових громад до західного кордону і південних портів для подальшої реалізації в інтересах держави. Проте повномасштабна війна настільки змінила економічну географію країни, що логістичні витрати найчастіше не дозволяли агробізнесу виходити навіть у нуль”, – пояснив Синєгубов.
Знижка на залізничні перевезення для аграріїв Харківщини, за його словами, є справедливим рішенням.
Нагадаємо, можливість надати підприємцям регіону пільги на залізничні перевезення у бік західного кордону України та портів обговорювали під час Регіонального форуму «Економічне відновлення та розвиток Харківської області в умовах війни». Заступник начальника ХОВА Євген Іванов повідомляв, що аграрії другий рік працюють у нуль чи навіть мінус.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: аграрии, залізна дорога, кабмин, льготы, перевозки, поезда, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 18:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аграріям Харківської області обіцяють 30% знижки на залізничні перевезення".