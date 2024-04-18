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Важную льготу на перевозки для аграриев Харьковщины одобрил Кабмин — Синегубов

Общество 18:10   18.04.2024
Елена Нагорная
Важную льготу на перевозки для аграриев Харьковщины одобрил Кабмин — Синегубов

Аграриям Харьковской области обещают 30%-ную скидку на железнодорожные перевозки.

Такое улучшение для агропроизводителей на деоккупированных территориях среди прочих анонсирует правительство, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Наши аграрии уже третий год под пулями и огнем вывозят урожай прифронтовых громад к западной границе и южным портам для дальнейшей реализации в интересах государства. Однако полномасштабная война настолько изменила экономическую географию страны, что логистические расходы зачастую не позволяли агробизнесу выходить даже в ноль», — пояснил Синегубов.

Скидка на железнодорожные перевозки для аграриев Харьковщины, по его словам, является справедливым решением.

Напомним, возможность предоставить предпринимателям региона льготы на железнодорожные перевозки в сторону западной границы Украины и портов обсуждали в ходе Регионального форума «Экономическое восстановление и развитие Харьковской области в условиях войны». Замначальника ХОВА Евгений Иванов сообщал, что аграрии второй год работают в минус или в ноль.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 18:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аграриям Харьковской области обещают 30%-ную скидку на железнодорожные перевозки".