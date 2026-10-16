Зупинки поїзда через обстріл можна відстежити у додатку Укрзалізниці

Відтепер у застосунку “Укрзалізниці” можна побачити орієнтовну кількість евакуаційних зупинок та затримок для обраного поїзда, повідомила прес-служба залізничного відомства.

В Укрзалізниці пояснили, що взяли усереднену статистику за останні 10 діб, щоби дані були максимально актуальними. Проте залізничники наголошують, що зазначена інформація про кількість евакуаційних зупинок – лише довідкова інформація для прогнозування форсмажорів під час подорожі, а не гарантія та не обіцянка.

“Ми суттєво зменшили частку затримок у жовтні, але безпека лишається нашим пріоритетом. Тому обираємо чесність — і будемо регулярно оновлювати цю довідку, щоб ви могли розважливо обрати маршрут і рейс”, – сказали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила маршрут «поїзда + автобус» до Лозової. Графік руху не оприлюднять задля безпеки, його можна дізнатися у додатку залізничного відомства.