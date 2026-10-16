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Зупинки поїзда через обстріл можна відстежити у додатку Укрзалізниці

Транспорт 21:08   16.10.2026
Тетяна Литвіна
Зупинки поїзда через обстріл можна відстежити у додатку Укрзалізниці

Відтепер у застосунку “Укрзалізниці” можна побачити орієнтовну кількість евакуаційних зупинок та затримок для обраного поїзда, повідомила прес-служба залізничного відомства.

В Укрзалізниці пояснили, що взяли усереднену статистику за останні 10 діб, щоби дані були максимально актуальними. Проте залізничники наголошують, що зазначена інформація про кількість евакуаційних зупинок – лише довідкова інформація для прогнозування форсмажорів під час подорожі, а не гарантія та не обіцянка.

Укрзалізниця, додаток

“Ми суттєво зменшили частку затримок у жовтні, але безпека лишається нашим пріоритетом. Тому обираємо чесність — і будемо регулярно оновлювати цю довідку, щоб ви могли розважливо обрати маршрут і рейс”, – сказали в Укрзалізниці.

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Нагадаємо, Укрзалізниця запустила маршрут «поїзда + автобус» до Лозової. Графік руху не оприлюднять задля безпеки, його можна дізнатися у додатку залізничного відомства.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 21:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтепер у застосунку “Укрзалізниці” можна побачити орієнтовну кількість евакуаційних зупинок та затримок для обраного поїзда, повідомили залізничники.".