Викликати копів, пожежників, медиків тепер можна навіть без мобільного зв’язку
Про новий мобільний додаток, який працює в умовах відсутності мобільного зв’язку, розповів голова МВС Ігор Клименко.
“МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги, який може працювати навіть без мобільного зв’язку. У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток – і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу“, – пише Клименко.
Додаток буде особливо корисним:
- у підвалі чи укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;
- у районах зі слабким чи нестабільним покриттям;
- під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.
Надалі функціонал програми планують розширювати. Зокрема, розробники хочуть додати опцію виклику жестовою мовою.
“Усі персональні дані захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів“, – додав Клименко.
