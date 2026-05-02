Ситуація на Куп’янському напрямку погіршується: у чому причина, пояснив Левієв

Засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв звернув увагу на проблеми з ротацією захисників України на Куп’янському напрямку та прокоментував нещодавній наказ Сирського із цього приводу.

“Повільними темпами, але все ж таки погіршується ситуація на Куп’янському напрямку. Ми з вами постійно висміюємо Герасимова за його шапкозакидальні доповіді. І вони дійсно дуже далекі від реальності. Але все ж таки не можна сказати, що на цій ділянці фронту в російської армії прямо вже все погано”, – вважає Левієв.

Пояснюючи, в чому проблема Сил оборони на лівобережжі Осколу, він нагадав про гучний скандал зі змученими голодом воїнами 14 ОМБр ЗСУ, яким протягом тижнів не доставляли постачання на позиції.

“Останніми тижнями ми бачимо, як російські солдати все більше наближаються до Курилівки та Ківшарівки. Це якраз та лінія оборони, яку тримали ті самі виснажені солдати з 14-ї бригади”, – зазначив аналітик.

Він наголосив на необхідності розв’язувати питання ротації на фронті. При цьому аналітик висловив сумнів щодо ефективності наказу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про обов’язкову ротацію після двох місяців на позиціях.

“Питання ротації людей на фронті — це не просто питання того, що “ой, я втомився, хочу додому”. Вивчаючи досвід попередніх воєн, давно встановили, що бойова ефективність солдата починає швидко падати після 30 днів перебування на передовій. До 60-го дня солдати виявляються повністю емоційно та фізично виснажені, через що їхня ефективність наближається до нуля. Ось у цей момент їх позиції можуть захопити навіть не найпідготовленіші підрозділи та підрозділи, що поступаються чисельністю… Мабуть, у зв’язку з цим скандалом (з воїнами 14 ОМБр – Ред.) головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський видав наказ, який зобов’язує командирів стежити, щоб бійці перебували на позиціях не більш як два місяці, з обов’язковою ротацією… Проблема відсутності ротації не в тому, що командири підрозділів якимось чином забувають контролювати терміни та змінювати людей. Проблема в тому, що людей не вистачає. Вам для ротації потрібні змінники – люди, які чекають у черзі в тилу… Ну, а наказ контролювати ротацію – це все одно, що сказати: “Наказую воювати добре, наказую не воювати погано”, – висловив думку Левієв.