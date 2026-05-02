Ситуация на Купянском направлении ухудшается: в чем причина, объяснил Левиев

Основатель группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев обратил внимание на проблемы с ротацией у защитников Украины на Купянском направлении и прокомментировал недавний приказ Сырского по этому поводу.

«Медленными темпами, но все же ухудшается ситуация на Купянском направлении. Мы с вами постоянно высмеиваем Герасимова за его шапкозакидательские доклады. И они действительно сильно далеки от реальности. Но все же нельзя сказать, что на этом участке фронта у российской армии прямо уж таки все плохо», — считает Левиев.

Объясняя, в чем проблема Сил обороны на левобережье Оскола, он напомнил о громком скандале с изможденными голодом воинами 14 ОМБр ВСУ, которым в течение недель не доставляли снабжение на позиции.

«Последние недели мы видим, как российские солдаты все больше приближаются к Куриловке и Ковшаровке. Это как раз та линия обороны, которую держали те самые истощенные солдаты из 14-й бригады», — отметил аналитик.

Видео: Максим Кац/YouTube

Он подчеркнул необходимость решать вопрос ротации на фронте. При этом усомнился в эффективности приказа Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского про обязательную ротацию после двух месяцев на позициях.

«Вопрос ротации людей на фронте — это не просто вопрос того, что «ой, я устал, хочу домой». Изучая опыт предыдущих войн, давно установили, что боевая эффективность солдата начинает быстро падать после 30 дней нахождения на передовой. К 60-му дню солдаты оказываются полностью эмоционально и физически истощены, из-за чего их эффективность близится к нулю. Вот в этот момент их позиции могут захватить даже не самые подготовленные, уступающие по численности подразделения… Видимо, в связи, в том числе, с этим скандалом (с воинами 14 ОМБр — Ред.) главнокомандующий ВСУ Александр Сырский издал приказ, обязывающий командиров следить, чтобы бойцы находились на позициях не более двух месяцев, с обязательной ротацией… Проблема отсутствия ротации ведь не в том, что командиры подразделений каким-то образом забывают контролировать сроки и менять людей. Проблема в том, что людей не хватает. Вам для ротации нужны сменщики — люди, которые ожидают в очереди в тылу… Ну, а приказ контролировать ротацию — это все равно, что сказать: «Приказываю воевать хорошо, приказываю не воевать плохо», — высказал мнение Руслан Левиев.