Авиаудар, бои и атаки на Харьковском и Купянском направлениях: карты Генштаба
За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось два боя в районе Волчанска и в сторону Каменки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка.
Кроме этого, враг нанес авиаудар по Казачьей Лопани.
«За прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 123 КАБ. Кроме этого, совершил около 6400 обстрелов, из них 107 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2377 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское напавление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 08:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось два боя в районе Волчанска и в сторону Каменки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.".