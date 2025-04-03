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Авиаудар, бои и атаки на Харьковском и Купянском направлениях: карты Генштаба

Фронт 08:10   03.04.2025
Виктория Яковенко
Авиаудар, бои и атаки на Харьковском и Купянском направлениях: карты Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось два боя в районе Волчанска и в сторону Каменки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка.

Кроме этого, враг нанес авиаудар по Казачьей Лопани.

«За прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 123 КАБ. Кроме этого, совершил около 6400 обстрелов, из них 107 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2377 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось два боя в районе Волчанска и в сторону Каменки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.".