Массированный удар по Украине и атаки FPV на Харьковщине — итоги 7 октября

Российская армия приветствовала Путина с днем ​​рождения массированным ударом по Украине. В Харьковской области без света осталась Лозовская община. За год количество обстрелов региона выросло в 1,5 раза. Объектив напоминает главные новости дня.

Массированный удар по украинским городам подарила диктатору Путину на день рождения русская армия. По данным президента Украины Владимира Зеленского, всего враг использовал 70 ракет, значительная часть из которых баллистическая. А также многочисленные «шахеды». Основными направлениями воздушной атаки стали северные и центральные регионы. Наиболее тяжелые последствия – в Прилуках Черниговской области. Там ракета разрушила многоэтажку. По данным ГСЧС, погибли 19 человек. Из них пятеро – дети. В Кременчуге Полтавской области в результате «прильта» посреди жилого квартала погибли два человека. Еще по двое погибших – в Киеве и Кировоградской области. Раненых – десятки. Поисково-спасательные операции в отдельных локациях продолжаются.

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В Харьковской области в результате утренних «прилетов» без электричества осталась часть Лозовской общины. Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что критическая инфраструктура работает на альтернативных источниках питания. Пострадавших не было.

Об этом свидетельствуют данные, которые привел в эфире Общественного начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Петр Токарь. Наиболее существенный рост – в количестве ударов ракетами (в 4,5 раза), FPV-дронами (более чем в два раза) и КАБами (на 45%). Рост количества ракетных ударов произошел в значительной степени из-за активного применения «бандеролей». «Шахедов» по ​​региону стало прилетать меньше.

Это решение руководители общин объяснили высокой активностью FPV-дронов, которые в последнее время все более интенсивно охотятся на автомобили. Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко отметил: о возобновлении штатного режима работы светофоров проинформируют дополнительно после стабилизации ситуации безопасности.

Владимир Зеленский подписал указы о назначении. Богодуховскую РВА возглавил Евгений Шаповал, Ольхуватскую СВА – Владислав Марченко.

Нацполиция Харьковщины задержала двух харьковчан, подозреваемых в злоупотреблении влиянием. Они предложили военнообязанному за деньги решить вопрос. Копы фиксировали встречу дельцов с «клиентом». После получения долларов их задержали.

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