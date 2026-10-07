Масований удар по Україні та атаки FPV на Харківщині – підсумки 7 жовтня

Російська армія вітала Путіна з днем ​​народження масованим ударом по Україні. На Харківщині без світла залишилася Лозовська громада. За рік кількість обстрілів регіону зросла у 1,5 раза. Об’єктив нагадує головні новини дня.

Масований удар по українських містах подарувала диктатору Путіну на день народження російська армія. За даними президента України Володимира Зеленського, загалом ворог використав 70 ракет, значна частина з яких балістичні. А також численні «шахеди». Основними напрямками повітряної атаки стали північні та центральні регіони. Найбільш тяжкі наслідки – в Прилуках на Чернігівщині. Там ракета зруйнувала багатоповерхівку. За даними ДСНС, загинули 19 людей. З них п’ятеро – діти. У Кременчуці Полтавської області внаслідок «прильту» посеред житлового кварталу загинули двоє людей. Ще по двоє загиблих – у Києві та Кіровоградській області. Поранених – десятки. Пошуково-рятувальні операції в окремих локаціях ще тривають.

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На Харківщині внаслідок ранкових «прильотів» без електрики залишилася частина Лозівської громади. Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що критична інфраструктура працює на альтернативних джерелах живлення. Постраждалих не було.

Про це свідчать дані, які навів у етері Суспільного начальник ГУ Нацполіції Харківщини Петро Токар. Найбільш суттєве зростання – в кількості ударів ракетами (у 4,5 раза), FPV-дронами (більш як у два рази) та КАБами (на 45%). Зростання кількості ракетних ударів відбулося значною мірою через активне застосування «бандеролей». «Шахедів» по регіону натомість стало прилітати менше.

Це рішення очільники громад пояснили високою активністю FPV-дронів, які останнім часом усе більш інтенсивно полюють на автівки. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відзначив: про відновлення штатного режиму роботи світлофорів поінформують додатково після стабілізації безпекової ситуації.

Володимир Зеленський підписав укази про призначення. Богодухівську РВА очолив Євген Шаповал, Вільхуватську СВА – Владислав Марченко.

Нацполіція Харківщини затримала двох харків’ян, яких підозрюють у зловживанні впливом. Вони запропонували військовозобов’язаному за гроші розв’язати питання. Копи фіксували зустріч ділків із «клієнтом». Після отримання доларів їх затримали.

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