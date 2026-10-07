В Богодуховской РГА и Ольховатской СВА — новые руководители: подробности

На Харьковщине произошли кадровые изменения в районной и сельской администрациях. Накануне, 6 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал два распоряжения о назначении.

В частности, Евгений Шаповал стал главой Богодуховской районной государственной администрации.

До этого он возглавлял Ольховатскую СВА. Теперь ее руководителем стал Владислав Марченко.

«Спасибо за доверие. Осознаю ответственность перед государством и людьми нашей громады. Вместе с командой продолжаем начатое. Наши главные приоритеты: сохранить сообщество Ольховатской громады. Прежде всего, поддерживать людей в ежедневных трудностях: обеспечивать доступ к необходимой помощи, способствовать оформлению документов и решению социальных и бытовых вопросов. Отдельное внимание – детям. Будем работать над тем, чтобы они имели безопасное пространство для обучения и развития, могли общаться со сверстниками и получать необходимую поддержку. Важно сохранять связь с людьми нашей громады, где бы они сейчас ни находились, слышать их потребности и вместе находить решение», — написал Марченко после назначения.

Напомним, предыдущий глава Богодуховской РДА Анатолий Рысцов был уволен распоряжением президента Зеленского 30 июля. Он проработал на этой должности чуть больше четырех лет (с марта 2022 года).

Также напомним, летом на Харьковщине сняли несколько глав районных администраций. 4 июля стало известно об увольнении Андрея Беседина с должности руководителя Купянской ГВА. Днем ранее пост начальника Боровской поселковой военной администрации покинул Александр Тертышный.