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Богодуховскую РГА может возглавить Евгений Шаповал

Актуально 22:00   18.09.2026
Татьяна Литвина
Богодуховскую РГА может возглавить Евгений Шаповал Фото: facebook.com/yevgen.shapoval

Евгений Шаповал может возглавить Богодуховскую районную государственную администрацию. Кабмин согласовал его назначение. 

Об этом 18 сентября сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Последние почти четыре года Евгений Шаповал руководил Ольховатской поселковой военной администрации Купянского района.

Предыдущий глава Богодуховской РДА Анатолий Рысцов был уволен распоряжением президента Зеленского 30 июля. Он проработал на этой должности чуть больше четырех лет (с марта 2022 года). Сейчас на сайте РДА в разделе «Руководство» отсутствует информация о ее председателе, указаны только заместители.

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Напомним, летом на Харьковщине сняли несколько глав районных администраций. 4 июля стало известно об увольнении Андрея Беседина с должности руководителя Купянской ГВА. Днем ранее пост начальника Боровской поселковой военной администрации покинул Александр Тертышный. А 30 июля Богодуховская РВА лишилась руководителя Анатолия Рысцова.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 22:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Евгений Шаповал может возглавить Богодуховскую районную государственную администрацию. Кабмин согласовал его назначение.".