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Почему человек без опыта работы в СВР должен возглавить разведку? — Шлинчак

Политика 10:20   04.08.2026
Виктор Шлинчак
глава правления Института мировой политики
Почему человек без опыта работы в СВР должен возглавить разведку? — Шлинчак Фото: Виктор Шлинчак/Facebook

Я сейчас не оцениваю самого Умерова. Он был министром обороны, возглавлял СНБО, участвовал в сложных переговорах на Ближнем Востоке, Турции, находится в диалоге с американцами. Президент ему доверяет – и это очевидно. Вопрос в другом. Почему человек без опыта работы во внешней разведке должен возглавить именно внешнюю разведку? Почему на одну из ключевых специальных служб снова назначают не человека, понимающего систему, а политика из ближайшего президентского круга?

Автор: Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 10:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я сейчас не оцениваю самого Умерова. Он был министром обороны, возглавлял СНБО, участвовал в сложных переговорах на Ближнем Востоке, Турции,…".