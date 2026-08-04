Почему человек без опыта работы в СВР должен возглавить разведку? — Шлинчак

Я сейчас не оцениваю самого Умерова. Он был министром обороны, возглавлял СНБО, участвовал в сложных переговорах на Ближнем Востоке, Турции, находится в диалоге с американцами. Президент ему доверяет – и это очевидно. Вопрос в другом. Почему человек без опыта работы во внешней разведке должен возглавить именно внешнюю разведку? Почему на одну из ключевых специальных служб снова назначают не человека, понимающего систему, а политика из ближайшего президентского круга?