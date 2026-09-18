Богодухівську РДА може очолити Євген Шаповал

Євген Шаповал може очолити Богодухівську районну державну адміністрацію. Кабмін погодив його призначення.

Про це повідомив 18 вересня постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Останні майже чотири роки Євген Шаповал керував Вільхуватською селищною військовою адміністрацією Куп’янського району.

Попереднього голову Богодухівської РДА Анатолія Рисцова було звільнено розпорядженням президента Зеленського 30 липня. Він пропрацював на цій посаді трохи більше чотирьох років (з березня 2022 року). Зараз на сайті РДА у розділі “Керівництво” відсутня інформація про її голову, вказані лише заступники.

Нагадаємо, влітку на Харківщині зняли кілька голів районних адміністрацій. Так, 4 липня стало відомо про звільнення Андрія Бесєдіна з посади керівника Куп’янської ГВА. Напередодні посаду начальника Борівської селищної військової адміністрації залишив Олександр Тертишний. А 30 липня Богодухівська РВА лишилася керівника Анатолія Рисцова.