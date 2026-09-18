Live
  • Пт 18.09.2026
  • Харків  +20°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

У Харкові понад 20 рідним загиблих бійців організували прогулянку “Стрілкою”

Актуально 18:54   18.09.2026
Тетяна Литвіна
У Харкові понад 20 рідним загиблих бійців організували прогулянку “Стрілкою” Фото: Харківська міська рада/t.me/citykharkivua

Понад 20 членів сімей загиблих захисників та захисниць України взяли участь у прогулянці на воді у районі “Стрілки” у Харкові.

Захід організували Почесний консул Грузії у місті Харкові Олександр Чіхладзе та голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська за сприяння міського голови Ігоря Терехова, повідомили у Харківській міській раді.

Стрілка, човни, сім'ї загиблих захисників Харкова
Фото: Харківська міська рада/t.me/citykharkivua

Серед учасників човнової прогулянки – діти загиблих героїв.

Стрілка, човни, сім'ї загиблих захисників Харкова
Фото: Харківська міська рада/t.me/citykharkivua
Стрілка, човни, сім'ї загиблих захисників Харкова
Фото: Харківська міська рада/t.me/citykharkivua
Стрілка, човни, сім'ї загиблих захисників Харкова
Фото: Харківська міська рада/t.me/citykharkivua
Стрілка, човни, Харків
Фото: Харківська міська рада/t.me/citykharkivua
Стрілка, човни, Харків
Фото: Харківська міська рада/t.me/citykharkivua
Стрілка, сім'ї загиблих захисників Харкова
Фото: Харківська міська рада/t.me/citykharkivua

Раніше у мерії повідомляли, що у Харківському дипломатичному клубі відбулася зустріч Почесного консула Грузії у Харкові Олександри Чіхладзе з Молодіжною радою при Харківському міському голові. Учасники обговорили розвиток співпраці Харкова із грузинськими містами-партнерами, а також можливі практичні формати міжнародної взаємодії.

Окрему увагу під час зустрічі приділили ролі молоді у розвитку міжнародних партнерств. Зокрема, говорили про можливості для молодих харків’ян взяти участь у зміцненні зв’язків між Харковом та Грузією.

Читайте також: У харківських школах відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам

Нагадаємо, підлітки Харкова створили спектакль про війну “Харків: фанфік”. Прем’єрні покази відбудуться 21 вересня та 5 жовтня у Харкові. Вистава створена на основі історій та образів підлітків, які дорослішають у місті в умовах повномасштабної війни, де молоді учасники стали не просто виконавцями,  а співавторами постановки — від пошуку тем і персонажів до виходу на сцену.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

40 км вже не межа? Терехов про модернізацію FPV-дронів на оптоволокні
40 км вже не межа? Терехов про модернізацію FPV-дронів на оптоволокні
18.09.2026, 14:14
Удар по електричці на Харківщині: загинув чоловік, вісім людей постраждали
Удар по електричці на Харківщині: загинув чоловік, вісім людей постраждали
18.09.2026, 13:06
Ракетні удари по Харкові 18 вересня: що відомо (доповнено)
Ракетні удари по Харкові 18 вересня: що відомо (доповнено)
18.09.2026, 12:44
Пасажирів попередили про зміни у русі електричок на Харківщині
Пасажирів попередили про зміни у русі електричок на Харківщині
18.09.2026, 14:40
Фермер засіяв пшеницею: стародавнє поселення на Харківщині повернули державі
Фермер засіяв пшеницею: стародавнє поселення на Харківщині повернули державі
18.09.2026, 17:46
Чоловік порізав ножем співробітника ТЦК на Харківщині: деталі від поліції
Чоловік порізав ножем співробітника ТЦК на Харківщині: деталі від поліції
18.09.2026, 17:24

Новини за темою:

12.09.2025
Відзавтра перекриють міст у сквері «Стрілка» в Харкові: чи надовго
07.08.2025
Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність
18.07.2025
У Харкові відремонтують підсвітку мосту в сквері «Стрілка» – ХАЦ назвав ціну
09.07.2025
На Харківщині п’яні чоловіки вкрали човен і попливли – поліція їх затримала
08.06.2025
Чоловіка, що стрибнув з човна на водоймі у Харкові, шукають


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові понад 20 рідним загиблих бійців організували прогулянку “Стрілкою”», то перегляньте більше у розділі Актуально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 18:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 20 членів сімей загиблих захисників та захисниць України взяли участь у прогулянці на воді у районі “Стрілки” у Харкові.".