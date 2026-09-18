У Харкові понад 20 рідним загиблих бійців організували прогулянку “Стрілкою”

Понад 20 членів сімей загиблих захисників та захисниць України взяли участь у прогулянці на воді у районі “Стрілки” у Харкові.

Захід організували Почесний консул Грузії у місті Харкові Олександр Чіхладзе та голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська за сприяння міського голови Ігоря Терехова, повідомили у Харківській міській раді.

Серед учасників човнової прогулянки – діти загиблих героїв.

Раніше у мерії повідомляли, що у Харківському дипломатичному клубі відбулася зустріч Почесного консула Грузії у Харкові Олександри Чіхладзе з Молодіжною радою при Харківському міському голові. Учасники обговорили розвиток співпраці Харкова із грузинськими містами-партнерами, а також можливі практичні формати міжнародної взаємодії.

Окрему увагу під час зустрічі приділили ролі молоді у розвитку міжнародних партнерств. Зокрема, говорили про можливості для молодих харків’ян взяти участь у зміцненні зв’язків між Харковом та Грузією.

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Нагадаємо, підлітки Харкова створили спектакль про війну “Харків: фанфік”. Прем’єрні покази відбудуться 21 вересня та 5 жовтня у Харкові. Вистава створена на основі історій та образів підлітків, які дорослішають у місті в умовах повномасштабної війни, де молоді учасники стали не просто виконавцями, а співавторами постановки — від пошуку тем і персонажів до виходу на сцену.