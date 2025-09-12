Live
Відзавтра перекриють міст у сквері «Стрілка» в Харкові: чи надовго

Суспільство 14:53   12.09.2025
Вікторія Яковенко
Відзавтра перекриють міст у сквері «Стрілка» в Харкові: чи надовго Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Прохід підвісним мостом у сквері «Стрілка» перекриють з 7:00 13 вересня до 7:00 16 вересня.

Про це повідомили у СКП «Харківзеленбуд». Причину комунальники не повідомили.

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – звернулись в СКП.

Нагадаємо, у липні ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляв, що КП «Міськсвітло» запланувало капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту в сквері «Стрілка». На роботи планували витратити 2,16 млн грн. Під час ремонту також мали провести такі роботи: демонтаж, а потім встановлення каркасів, світлодіодних шнурів та гірлянд, конектора, адаптерів живлення, розгалужувачів, встановлення вимикачів та світильників з люмінесцентними лампами.

Читайте також: Де купують нові будинки власники зруйнованого житла на Харківщині – ОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Відзавтра перекриють міст у сквері «Стрілка» в Харкові: чи надовго
