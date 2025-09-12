С завтрашнего дня перекроют мост в сквере «Стрелка» в Харькове: надолго ли
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Проход по подвесному мосту в сквере «Стрелка» перекроют с 7:00 13 сентября до 7:00 16 сентября.
Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Причину коммунальщики не сообщили.
«Приносим извинения за временные неудобства», – обратились в СКП.
Напомним, в июле ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщал, что КП «Горсвет» запланировало капитальный ремонт подсветки пешеходного моста в сквере «Стрелка». На работы планировали потратить 2,16 млн грн. Во время ремонта также должны были провести следующие работы: демонтаж, а затем установка каркасов, светодиодных шнуров и гирлянд, коннектора, адаптеров питания, разветвителей, установка выключателей и светильников с люминесцентными лампами.
Категории: Общество, Харьков; Теги: мост, новости Харькова, сквер стрелка, СКП "Харьковзеленстрой";
Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 14:53;
