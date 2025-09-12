Live
  • Пт 12.09.2025
С завтрашнего дня перекроют мост в сквере «Стрелка» в Харькове: надолго ли

Общество 14:53   12.09.2025
Виктория Яковенко
С завтрашнего дня перекроют мост в сквере «Стрелка» в Харькове: надолго ли Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Проход по подвесному мосту в сквере «Стрелка» перекроют с 7:00 13 сентября до 7:00 16 сентября.

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». Причину коммунальщики не сообщили.

«Приносим извинения за временные неудобства», – обратились в СКП.

Напомним, в июле ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщал, что КП «Горсвет» запланировало капитальный ремонт подсветки пешеходного моста в сквере «Стрелка». На работы планировали потратить 2,16 млн грн. Во время ремонта также должны были провести следующие работы: демонтаж, а затем установка каркасов, светодиодных шнуров и гирлянд, коннектора, адаптеров питания, разветвителей, установка выключателей и светильников с люминесцентными лампами.

Читайте также: Где покупают новые дома владельцы разрушенного жилья на Харьковщине – ОВА

Автор: Виктория Яковенко
