Где покупают новые дома владельцы разрушенного жилья на Харьковщине – ОВА

7702 сертификата на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 10,2 млрд гривен сформировали комиссии в 39 громадах Харьковской области с начала действия программы «єВідновлення».

С использованием жилых сертификатов на Харьковщине приобрели 3555 объектов недвижимости – 2966 квартир и 580 частных домов. Их общая стоимость – более 7,6 млрд грн, сообщают в ХОВА.

В общем люди уже использовали 5400 жилищных сертификатов, полученных за разрушенное имущество в Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«В каждой громаде Харьковской области ускорена работа профильных комиссий по сбору сведений о поврежденном и уничтоженном имуществе в результате действий российских оккупантов. В Реестр внесена информация по 90293 объектам – 46189 зданий, 43213 помещений, 891 инженерное сооружение», — отметил Олег Синегубов.

Также в рамках госпрограммы жители Харьковщины подали 59897 заявлений на получение денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего сообщений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Денежную помощь на ремонт поврежденного жилья получил 37921 заявитель на общую сумму более 3,8 млрд грн.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал сколько харьковчан получили сертификаты по «єВідновленню». Отмечал, что в Киев передали 30 тысяч 600 заявок. Одобрено уже 17 тысяч заявок, люди получили средства в размере практически 1,5 млрд грн. Также в Харькове городские власти за свой счет восстановили с начала войны 1400 домов для жителей города.