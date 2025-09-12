Де купують нові будинки власники зруйнованого житла на Харківщині – ОВА

7702 сертифікати на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 10,2 млрд гривень сформували комісії у 39 громадах Харківської області від початку дії програми «єВідновлення».

З використанням житлових сертифікатів у Харківській області придбали 3555 об’єктів нерухомості – 2966 квартир та 580 приватних будинків. Їхня загальна вартість – понад 7,6 млрд грн, повідомляють в ХОВА.

Загалом люди вже використали 5400 житлових сертифікатів, отриманих за зруйноване майно у Харківській області. Більшість придбала житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

«У кожній громаді Харківської області пришвидшено роботу профільних комісій щодо збору відомостей про пошкоджене та знищене майно внаслідок дій російських окупантів. До Реєстру внесено інформацію по 90293 об’єктах – 46189 будівель, 43213 приміщень, 891 інженерна споруда», – зазначив Олег Синєгубов.

Також у межах держпрограми «мешканці Харківщини подали 59897 заяв на отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше повідомлень подали мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Грошову допомогу на ремонт пошкодженого житла отримав 37921 заявник на загальну суму понад 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв скільки харків’ян отримали сертифікати з «єВідновлення». Зазначав, що до Києва передали 30 тисяч 600 заявок. Схвалено вже 17 тисяч заявок, люди отримали кошти в розмірі практично 1,5 млрд грн. Також у Харкові міська влада власним коштом відновила з початку війни 1400 домів для мешканців міста.