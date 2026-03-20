Скільки осель відремонтували на Харківщині за програмою єВідновлення

Майже 15 тисяч осель відремонтували за програмою єВідновлення на Харківщині, повідомили у ХОВА.

Від початку дії програми єВідновлення мешканці Харківщині подали 67 225 заяв, щоб отримати грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла,

Найбільше заяв надійшло від мешканців Харкова, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Через застосунок і портал Дія жителі регіону також повідомили про 230 754 пошкоджень об’єктів нерухомості. Гроші для ремонту вже отримали 45 172 заявники на загальну суму понад 4,5 мільярда гривень. Ще для 441 заявника компенсацію погодили та передали на виплату на суму понад 36,9 млн. гривень.

«Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 7 800 квартир та 7 015 приватних будинків», — зазначив Олег Синєгубов.

У 43 територіальних громадах області комісії сформували 9 900 житлових сертифікатів для компенсації за знищене майно на загальну суму понад 13,3 мільярда гривень. У Харківській області придбали 5 354 об’єкти нерухомості, зокрема 4 478 квартир та 876 приватних будинків. Загальна вартість житла становить понад 10,7 мільярда гривень, з них сплачено сертифікатами – 8,7 мільярда. Усього вже використано 7 710 сертифікатів.

Більшість отримувачів придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області купили житло у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.