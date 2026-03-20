Live

Сколько домов отремонтировали на Харьковщине по программе єВідновлення

Общество 18:57   20.03.2026
Оксана Якушко
Почти 15 тысяч домов отремонтировали по программе єВідновлення на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

С начала действия программы єВідновлення жители Харьковщины подали 67 225 заявлений на денежную помощь для ремонта поврежденного жилья. Больше всего заявок было от жителей Харькова, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Через приложение и портал Дія жители региона сообщили о 230 754 повреждениях объектов недвижимости. Деньги для ремонта уже получили 45 172 заявителя на общую сумму более 4,5 миллиарда гривен. Еще для 441 заявителя компенсацию согласовали и передали на выплату более чем на 36,9 млн. гривен.

«За счет компенсации на Харьковщине уже восстановлена ​​7 800 квартир и 7 015 частных домов», — отметил Олег Синегубов.

В 43 территориальных громадах области комиссии сформировали 9900 жилищных сертификатов для компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 13,3 миллиарда гривен. В Харьковской области приобрели 5354 объекта недвижимости, в том числе 4478 квартир и 876 частных домов. Общая стоимость жилья составляет более 10,7 миллиарда гривен, из них уплачено сертификатами – 8,7 миллиарда. Всего уже использовано 7710 сертификатов.

Подавляющее большинство получателей купили жилье в Харькове, Изюмском, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской территориальных громадах. Часть жителей области воспользовалась сертификатами для покупки жилья в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько домов отремонтировали на Харьковщине по программе єВідновлення», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 18:57;

