Впервые по Харьковщине 4 мая РФ ударила ракетой Бандероль: что известно о ней
Об этом 4 мая сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша в эфире телемарафона.
Кроме жестокого ракетного удара по Мерефе сегодня в регионе произошло еще одно очень опасное событие.
«Можно выделить один из обстрелов, который произошел сегодня в населенном пункте Безлюдовка, где получили травмы три человека. И мы можем говорить, что была применена ракета типа «Бандероль». Это компактная ракета. Максимальная дальность полета составляет около 500 км. И здесь следует сказать, что это первое применение этого типа вооружения по Харьковщине за все время полномасштабной войны», — отметил Юрий Папуша.
О ракете «Бандероль» известно, что ее запускают с БпЛА, она очень умело маневрирует и легко обходит системы РЭБ.
Ракета S8000 «Бандероль» – это новая российская малогабаритная крылатая ракета-дрон, разработанная компанией «Кронштадт». Она имеет дальность полета до 500 км, скорость 520-650 км/ч и оснащена боевой частью весом до 150 кг. Основной носитель – БпЛА «Орион», также россияне планируют адаптировать ее для вертолетов Ми-28Н.
Основные технические характеристики S8000 «Бандероль»:
Тип: Крылатая ракета/барражирующий боеприпас.
Дальность полета: До 500 км.
Скорость: Крейсерская — 520-560 км/ч, максимальная — 620-650 км/ч.
Боевая часть: Вес до 150 кг (по другим данным – ОФБЧ-150, 114,3 кг, из которых 49,5 кг – взрывчатое вещество).
Габариты: Длина – около 5 м, диаметр корпуса – 30 см, размах крыльев – 2,2 м.
Двигатель: Реактивный, используется двигатель китайского производства Swiwin SW800Pro.
Носители: БпЛА «Орион» (другое название «Иноходец»), в перспективе — вертолеты Ми-28Н.
Особенности: Способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем типичные российские крылатые ракеты (Х-101, Калибр).
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: безлюдовка, ракета-дрон "Бандероль", Юрий Папуша;
Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 21:51;