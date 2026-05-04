Впервые по Харьковщине 4 мая РФ ударила ракетой Бандероль: что известно о ней

Об этом 4 мая сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша в эфире телемарафона.

Кроме жестокого ракетного удара по Мерефе сегодня в регионе произошло еще одно очень опасное событие.

«Можно выделить один из обстрелов, который произошел сегодня в населенном пункте Безлюдовка, где получили травмы три человека. И мы можем говорить, что была применена ракета типа «Бандероль». Это компактная ракета. Максимальная дальность полета составляет около 500 км. И здесь следует сказать, что это первое применение этого типа вооружения по Харьковщине за все время полномасштабной войны», — отметил Юрий Папуша.

О ракете «Бандероль» известно, что ее запускают с БпЛА, она очень умело маневрирует и легко обходит системы РЭБ.

Ракета S8000 «Бандероль» – это новая российская малогабаритная крылатая ракета-дрон, разработанная компанией «Кронштадт». Она имеет дальность полета до 500 км, скорость 520-650 км/ч и оснащена боевой частью весом до 150 кг. Основной носитель – БпЛА «Орион», также россияне планируют адаптировать ее для вертолетов Ми-28Н.

Основные технические характеристики S8000 «Бандероль»:

Тип: Крылатая ракета/барражирующий боеприпас.

Дальность полета: До 500 км.

Скорость: Крейсерская — 520-560 км/ч, максимальная — 620-650 км/ч.

Боевая часть: Вес до 150 кг (по другим данным – ОФБЧ-150, 114,3 кг, из которых 49,5 кг – взрывчатое вещество).

Габариты: Длина – около 5 м, диаметр корпуса – 30 см, размах крыльев – 2,2 м.

Двигатель: Реактивный, используется двигатель китайского производства Swiwin SW800Pro.

Носители: БпЛА «Орион» (другое название «Иноходец»), в перспективе — вертолеты Ми-28Н.

Особенности: Способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем типичные российские крылатые ракеты (Х-101, Калибр).