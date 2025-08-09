Трагедия на Безлюдовке: на одном из пляжей запретили аренду гидроциклов

После столкновения гидроцикла с «таблеткой» на Безлюдовке, из-за которого погибла 32-летняя женщина, отдельные предприниматели ввели ограничения.

«Из-за несчастного случая, произошедшего на Безлюдовском озере вне территории нашего пляжа, аренда гидроциклов в NEBO прекращает свою деятельность согласно официальным ограничениям», — в частности, написали в Instagram безлюдовского пляжа NEBO.

В то же время закрывать пляж, как рекомендовала еще в начале купального сезона Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, предприниматели не намерены. В Харьковской области в связи с угрозой безопасности (обстрелами и заминированием территории) купание запрещено в любых водоемах. Однако в том же сообщении администрация пляжа на Безлюдовке обнадеживает посетителей: «Для тех, кто стремится к драйву на воде, у нас остаются доступными: флайборд, катание на бэтмене; катание на банане — в сопровождении наших опытных инструкторов».

Как сообщает с места корреспондент МГ «Объектив» на пляже «Joy Beach», где на минувших выходных произошла трагедия, гидроциклов сегодня, 9 августа, также нет. Кроме того, закрыты все торговые точки. А посетителей — немного.

Напомним, 8 августа стало известно, что в больнице скончалась 32-летняя женщина, на которую неделю назад налетел гидроцикл на Безлюдовке.

Она каталась на надувной «таблетке», которую тянул водный гидроцикл. В этот момент в женщину влетело аналогичное транспортное средство. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: личности водителей водного транспорта установили. Это 30-летние мужчина и женщина. Их отправили на медицинское освидетельствование на предмет вероятного опьянения. 8 августа харьковский блоггер Женя Зуб, который первым привлек внимание к происшествию, сообщил: пострадавшая скончалась в больнице. У нее осталась девятилетняя дочь, которую женщина воспитывала самостоятельно. МГ «Объектив» в Нацполиции подтвердили факт смерти потерпевшей. Также полицейские отметили, что переквалифицировали дело. Сейчас ее расследуют по статье «Нарушение действующих на транспорте правил». Подозрение пока никому не объявляли. Тем временем коллеги женщины, обратившиеся в редакцию «Объектива», уверены, что отвечать за трагедию должен не только водитель гидроцикла, но и владелец, якобы пренебрегавший правилами безопасности.