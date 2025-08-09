Трагедія на Безлюдівці: на одному з пляжів заборонили оренду гідроциклів

Після зіткнення гідроцикла з “таблеткою” на Безлюдівці, через яке загинула 32-річна жінка, окремі підприємці запровадили обмеження.

“Через нещасний випадок, що стався на Безлюдівському озері поза територією нашого пляжу, оренда гідроциклів у NEBO припиняє свою діяльність згідно з офіційними обмеженнями”, – зокрема, написали в інстаграмі безлюдівського пляжу NEBO.

Водночас закривати пляж, як рекомендувала ще на початку купального сезону Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, підприємці не мають наміру. У Харківській області у зв’язку із безпековими загрозами (обстрілами та замінуванням території) купання заборонено в будь-яких водоймах. Однак у тому ж повідомленні адміністрація пляжу на Безлюдівці запевняє відвідувачів: “Для тих, хто прагне драйву на воді, у нас залишаються доступними: флайборд, катання на бетмені; катання на банані – у супроводі наших досвідчених інструкторів”.

Як повідомляє з місця кореспондент МГ “Об’єктив” на пляжі “Joy Beach”, де минулими вихідними сталася трагедія, гідроциклів сьогодні, 9 серпня, також немає. Крім того, закриті всі торгові точки. А відвідувачів – небагато.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що в лікарні померла 32-річна жінка, на яку тиждень тому налетів гідроцикл на Безлюдівці.

Вона каталася на надувній “таблетці”, яку тягнув водяний гідроцикл. У цей момент у жінку влетів аналогічний транспортний засіб. Постраждалу в тяжкому стані доправили до лікарні. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: особи водіїв водного транспорту встановили. Це 30-річні чоловік і жінка. Їх відправили на медичний огляд на предмет ймовірного сп’яніння. 8 серпня харківський блогер Женя Зуб, який першим привернув увагу до події, повідомив: постраждала померла в лікарні. У неї залишилася дев’ятирічна дочка, яку жінка виховувала самостійно. МГ “Об’єктив” у Нацполіції підтвердили факт смерті потерпілої. Також поліціянти наголосили, що перекваліфікували справу. Наразі її розслідують за статтею “Порушення чинних на транспорті правил”. Підозру поки що нікому не оголошували. Тим часом колеги жінки, які звернулися до редакції “Об’єктива”, впевнені, що відповідати за трагедію має не лише водій гідроциклу, а й власник, який нібито нехтував правилами безпеки.