П’ятеро людей потонули на Харківщині за тиждень, двоє – разом (відео)

Речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко повідомив подробиці про трагедії, що сталися на воді на Харківщині з 14 по 21 липня.

“Протягом тижня сталося п’ять випадків загибелі людей на воді. 14 липня в Харкові на Журавлівському водосховищі трапилася трагічна подія. Під час купання потонув восьмирічний хлопчик. До місця події прибули водолази ДСНС. Проводили пошукові роботи ввечері, вночі. Станом на ранок 15 липня тіло дитини виявили та вилучили з дна водойми. 16 липня в місті Барвінкове Ізюмського району зі ставка було вилучено тіла двох потопельників – жінки 1964 та чоловіка 1973 років народження. 17 липня в селищі Безлюдівка Харківського району в ставку було вилучено тіло чоловіка 1957 року народження. І 19 липня рятувальники ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого чоловіка з річки Харків на вулиці Нескорених“, – перелічив Василенко.

Усі обставини цих трагедій з’ясовує поліція. Загалом з початку літа у водоймах Харківської області потонули 20 людей, із них п’ятеро – діти.

“Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та попереджаємо, що рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об’єктах. Відповідно рішенням комісій ТЕБ і НС міста Харкова та Харківської області на території міста та області було заборонено купання. І звертаємось ще раз до всіх мешканців – тих, які звикли відпочивати на воді, біля водойм, ні в якому разі не зловживати спиртними напоями, уважно слідкувати за своїми дітьми, щоб ваші діти перебували в полі зору. Пам’ятайте про надзвичайну високу мінну небезпеку, бережіть своє життя та життя своїх близьких”, – наголосив речник ДСНС.