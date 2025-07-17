В Ізюмському районі знайшли тіла двох потопельників – подробиці
Протягом доби на Харківщині було 17 пожеж, два загоряння в Ізюмському районі розпочалися через ворожі обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Вранці 16 липня ворог завдав обстрілів по селу Вище Солоне Ізюмського району, внаслідок чого виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогнем було охоплено площу 64 м. кв. Вдень, в результаті обстрілу горіла трава за межами сел. Борова Ізюмського району”, – уточнили рятувальники.
У природних екосистемах розпочалися 16 пожеж, також горіло поле ячменю у селі Борщівка Ізюмського району.
“У місті Барвінкове Ізюмського району зі ставку вилучено тіла двох потопельників: жінки 1964 р.н. 1973 р.н. Обставини трагедії з’ясовуються правоохоронними органами”, – додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині було 17 пожеж, два загоряння в Ізюмському районі розпочалися через ворожі обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".