В Ізюмському районі знайшли тіла двох потопельників – подробиці

Протягом доби на Харківщині було 17 пожеж, два загоряння в Ізюмському районі розпочалися через ворожі обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Вранці 16 липня ворог завдав обстрілів по селу Вище Солоне Ізюмського району, внаслідок чого виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогнем було охоплено площу 64 м. кв. Вдень, в результаті обстрілу горіла трава за межами сел. Борова Ізюмського району”, – уточнили рятувальники.

У природних екосистемах розпочалися 16 пожеж, також горіло поле ячменю у селі Борщівка Ізюмського району.

“У місті Барвінкове Ізюмського району зі ставку вилучено тіла двох потопельників: жінки 1964 р.н. 1973 р.н. Обставини трагедії з’ясовуються правоохоронними органами”, – додали у ДСНС.