В Изюмском районе нашли тела двух утопленников – подробности
В течение суток на Харьковщине было 17 пожаров, два возгорания в Изюмском районе начались из-за вражеских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Утром 16 июля враг обстрелял село Высшее Соленое Изюмского района, в результате чего возник пожар в частном жилом доме. Огнем была охвачена площадь 64 м. кв. Днем в результате обстрела горела трава за пределами пос. Боровая Изюмского района», – уточнили спасатели.
В природных экосистемах начались 16 пожаров, также горело поле ячменя в селе Борщевка Изюмского района.
«В городе Барвенково Изюмского района из пруда изъяты тела двух утопленников: женщины 1964 г.р. 1973 г.р. Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами», – добавили с ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, утопленники;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине было 17 пожаров, два возгорания в Изюмском районе начались из-за вражеских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".