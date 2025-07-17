Live
  • Чт 17.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.81
  • EUR 48.52

В Изюмском районе нашли тела двух утопленников – подробности

Происшествия 08:11   17.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Изюмском районе нашли тела двух утопленников – подробности

В течение суток на Харьковщине было 17 пожаров, два возгорания в Изюмском районе начались из-за вражеских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Утром 16 июля враг обстрелял село Высшее Соленое Изюмского района, в результате чего возник пожар в частном жилом доме. Огнем была охвачена площадь 64 м. кв. Днем в результате обстрела горела трава за пределами пос. Боровая Изюмского района», – уточнили спасатели.

В природных экосистемах начались 16 пожаров, также горело поле ячменя в селе Борщевка Изюмского района.

«В городе Барвенково Изюмского района из пруда изъяты тела двух утопленников: женщины 1964 г.р. 1973 г.р. Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами», – добавили с ГСЧС.

Читайте также: Россияне захватили территории на севере от Харькове – подробности ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
16.07.2025, 20:48
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
16.07.2025, 20:00
Зеленский сообщил, что ждет Шмыгаля и Сметанина, Арахамия назвал состав КМУ
Зеленский сообщил, что ждет Шмыгаля и Сметанина, Арахамия назвал состав КМУ
16.07.2025, 20:19
Новости Харькова — главное 17 июля: утонули женщины, бои на севере области
Новости Харькова — главное 17 июля: утонули женщины, бои на севере области
17.07.2025, 09:04
Россияне захватили территории на севере от Харькова – подробности ISW
Россияне захватили территории на севере от Харькова – подробности ISW
17.07.2025, 07:27
По авто «скорой» и пожарной части ударила армия РФ в Купянском районе
По авто «скорой» и пожарной части ударила армия РФ в Купянском районе
17.07.2025, 08:55

Новости по теме:

08:15
По двум населенным пунктам ударила РФ из авиации, за сутки было 12 боев
07:56
За сутки в Харьковской области было 42 пожара, есть погибший – данные ГСЧС
11:30
Тело искали сутки: на Журавлевке утонул ребенок
07:21
ГСЧС: 32 пожара было в регионе, шесть возгораний в лесах тушат до сих пор
08:05
Восемь пожаров в лесах тушат спасатели, враг ударил по хлебному полю

Вы читали новость: «В Изюмском районе нашли тела двух утопленников – подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине было 17 пожаров, два возгорания в Изюмском районе начались из-за вражеских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".