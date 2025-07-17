В Изюмском районе нашли тела двух утопленников – подробности

В течение суток на Харьковщине было 17 пожаров, два возгорания в Изюмском районе начались из-за вражеских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Утром 16 июля враг обстрелял село Высшее Соленое Изюмского района, в результате чего возник пожар в частном жилом доме. Огнем была охвачена площадь 64 м. кв. Днем в результате обстрела горела трава за пределами пос. Боровая Изюмского района», – уточнили спасатели.

В природных экосистемах начались 16 пожаров, также горело поле ячменя в селе Борщевка Изюмского района.

«В городе Барвенково Изюмского района из пруда изъяты тела двух утопленников: женщины 1964 г.р. 1973 г.р. Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами», – добавили с ГСЧС.