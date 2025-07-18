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ДСНС: на Безлюдівці потонув чоловік, горіли ліси в Харківській області

Події 08:35   18.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: на Безлюдівці потонув чоловік, горіли ліси в Харківській області

Чотири пожежі виникли внаслідок “прильотів” у Куп’янському та Ізюмському районах, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Вдень та вночі ворог завдав ударів по Ізюмському районі. У селі Глазунівка за межами горіла трава та сміття на площі 0,5 га. Вночі внаслідок влучання ворожого БпЛА у м. Ізюм горіла нежитлова будівля на площі 60 м кв. Пожежі оперативно ліквідовані. Постраждалих немає. Також, у селі Огурцівка та Старовірівка Куп’янського району в результаті обстрілів горіла трава на площах 1000 м. кв. та 3000 м. кв.”, – уточнили рятувальники.

Ще п’ять пожеж вирували у природних екосистемах на площі п’ять гектарів.

Також у селищі Безлюдівка зі ставка дістали тіло чоловіка 1957 року народження. Поліцейські ще встановлюють подробиці трагедії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири пожежі виникли внаслідок “прильотів” у Куп’янському та Ізюмському районах, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".