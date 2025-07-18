За добу на Харківщині йшло 14 боїв – де наступали ЗС РФ

На Південно-Слобожанському напрямку було десять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ відбивали атаки окупантів біля Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції СОУ чотири рази.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного”, – уточнили у ГШ.

Також протягом доби авіабомби прилетіли по Борщовій, Вовчанську і Чугунівці.

Втрати ЗС РФ такі: