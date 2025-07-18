За добу на Харківщині йшло 14 боїв – де наступали ЗС РФ
На Південно-Слобожанському напрямку було десять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.
ЗСУ відбивали атаки окупантів біля Вовчанська та Стариці.
На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції СОУ чотири рази.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного”, – уточнили у ГШ.
Також протягом доби авіабомби прилетіли по Борщовій, Вовчанську і Чугунівці.
Втрати ЗС РФ такі:
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку було десять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.".