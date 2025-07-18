Live
  • Пт 18.07.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

За добу на Харківщині йшло 14 боїв – де наступали ЗС РФ

Україна 08:15   18.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині йшло 14 боїв – де наступали ЗС РФ

На Південно-Слобожанському напрямку було десять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ відбивали атаки окупантів біля Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції СОУ чотири рази.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного”, – уточнили у ГШ.

Також протягом доби авіабомби прилетіли по Борщовій, Вовчанську і Чугунівці.

Втрати ЗС РФ такі:

Читайте також: РФ атакує біля Куп’янська, а також просунулася на Борівському напрямку – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Фото обстріляного Чугуєва опублікували в прокуратурі: чим били по місту
Фото обстріляного Чугуєва опублікували в прокуратурі: чим били по місту
18.07.2025, 09:35
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
В Ізюмі поранений хлопець, повністю зруйнована адмінбудівля – деталі ударів
В Ізюмі поранений хлопець, повністю зруйнована адмінбудівля – деталі ударів
18.07.2025, 08:55
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка
16.07.2025, 20:48
ДСНС: на Безлюдівці потонув чоловік, горіли ліси в Харківській області
ДСНС: на Безлюдівці потонув чоловік, горіли ліси в Харківській області
18.07.2025, 08:35
Новини Харкова – головне за 18 липня: удар по Чугуєву, є поранені
Новини Харкова – головне за 18 липня: удар по Чугуєву, є поранені
18.07.2025, 09:10

Новини за темою:

16:46
Де йшли бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00
16:28
Де атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
16:45
Генштаб про ситуацію на Харківщині: тривають три бої, РФ била КАБами
14:41
Червень у Харкові став рекордним за кількістю атак – Терехов
16:13
Чотири бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Ви читали новину: «За добу на Харківщині йшло 14 боїв – де наступали ЗС РФ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку було десять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.".