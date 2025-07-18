За сутки на Харьковщине шло 14 боев – где наступали ВС РФ

На Южно-Слобожанском направлении было десять боев, пишут в Генштабе ВСУ.

ВСУ отбивали атаки оккупантов около Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении враг штурмовал позиции СОУ четыре раза.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного», – уточнили в ГШ.

Также в течение суток авиабомбы прилетели по Борщевой, Волчанску и Чугуновке.

Потери ВС РФ следующие: