За сутки на Харьковщине шло 14 боев – где наступали ВС РФ
На Южно-Слобожанском направлении было десять боев, пишут в Генштабе ВСУ.
ВСУ отбивали атаки оккупантов около Волчанска и Старицы.
На Купянском направлении враг штурмовал позиции СОУ четыре раза.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного», – уточнили в ГШ.
Также в течение суток авиабомбы прилетели по Борщевой, Волчанску и Чугуновке.
Потери ВС РФ следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: атаки, бои, генштаб, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении было десять боев, пишут в Генштабе ВСУ.".