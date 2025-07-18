ГСЧС: на Безлюдовке утонул мужчина, горели леса в Харьковской области

Четыре пожара возникли в результате «прилетов» в Купянском и Изюмском районах, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«Днем и ночью враг нанес удары по Изюмскому району. В селе Глазуновка за пределами горела трава и мусор на площади 0,5 га. Ночью в результате попадания вражеского БпЛА в г. Изюм горело нежилое здание на площади 60 м кв. Пожары оперативно ликвидированы. Пострадавших нет. Также, в селе Огурцовка и Староверовка Купянского района в результате обстрелов горела трава на площадях 1000 м. кв. и 3000 м. кв.», – уточнили в ГСЧС.

Еще пять пожаров бушевали в природных экосистемах на площади пять гектаров.

Также в поселке Безлюдовка из пруда достали тело мужчины 1957 года рождения. Полицейские еще устанавливают подробности трагедии.