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ГСЧС: на Безлюдовке утонул мужчина, горели леса в Харьковской области

Происшествия 08:35   18.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: на Безлюдовке утонул мужчина, горели леса в Харьковской области

Четыре пожара возникли в результате «прилетов» в Купянском и Изюмском районах, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«Днем и ночью враг нанес удары по Изюмскому району. В селе Глазуновка за пределами горела трава и мусор на площади 0,5 га. Ночью в результате попадания вражеского БпЛА в г. Изюм горело нежилое здание на площади 60 м кв. Пожары оперативно ликвидированы. Пострадавших нет. Также, в селе Огурцовка и Староверовка Купянского района в результате обстрелов горела трава на площадях 1000 м. кв. и 3000 м. кв.», – уточнили в ГСЧС.

Еще пять пожаров бушевали в природных экосистемах на площади пять гектаров.

Также в поселке Безлюдовка из пруда достали тело мужчины 1957 года рождения. Полицейские еще устанавливают подробности трагедии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре пожара возникли в результате «прилетов» в Купянском и Изюмском районах, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".