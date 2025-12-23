Харківські синоптики повідомили добрі новини для рибалок

Водойми на Харківщині почнуть замерзати вже 24 грудня, поінформував Регіональний центр із гідрометеорології.

23 грудня синоптики опублікували попередження про небезпечні гідрологічні явища.

“Внаслідок затоку холодного повітря з півночі, 24 грудня у Харківській області очікується зниження температур повітря, що призведе до поновлення процесів льодоутворення на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця. З 24 грудня на річках та водосховищах Харківської області спостерігатиметься поява та подальше посилення льодових явищ“, – сказано в тексті.

Зазначимо, що безпечним лід стане ще нескоро. Проте тенденція на найближчі дні дає надію любителям зимової риболовлі: у прогнозі погоди аж до 28 грудня немає температур вищих за нуль. Ночами буде стійкий мороз – до мінус 12 градусів, вдень – не більше ніж один градус нижче нуля.