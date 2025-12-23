Харківські синоптики повідомили добрі новини для рибалок
Водойми на Харківщині почнуть замерзати вже 24 грудня, поінформував Регіональний центр із гідрометеорології.
23 грудня синоптики опублікували попередження про небезпечні гідрологічні явища.
“Внаслідок затоку холодного повітря з півночі, 24 грудня у Харківській області очікується зниження температур повітря, що призведе до поновлення процесів льодоутворення на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця. З 24 грудня на річках та водосховищах Харківської області спостерігатиметься поява та подальше посилення льодових явищ“, – сказано в тексті.
Читайте також: Сніг на свята в Харкові: тенденція останніх 30 років (фото)
Зазначимо, що безпечним лід стане ще нескоро. Проте тенденція на найближчі дні дає надію любителям зимової риболовлі: у прогнозі погоди аж до 28 грудня немає температур вищих за нуль. Ночами буде стійкий мороз – до мінус 12 градусів, вдень – не більше ніж один градус нижче нуля.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водоемы, зима, лед, новини Харкова, прогноз, реки, рыбаки, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківські синоптики повідомили добрі новини для рибалок», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 17:32;