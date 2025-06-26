Водойми на Харківщині обстежують сапери: що знаходять (фото)

На Харківщині водолази-сапери ДСНС обстежують водойми, де на початку червня внаслідок підриву загинув 78-річний рибалка.

У ДСНС України повідомили, що уже вилучили понад 20 одиниць боєприпасів — як часів Другої світової війни, так і сучасних, які залишились після обстрілів РФ. Роботи тривають.

«Розмінування водойм — одна з найнебезпечніших ділянок. Боєприпаси можуть бути нестабільними, вкритими мулом, важкодоступними. Ця робота вимагає максимальної зосередженості, майстерності й витримки», – розповіли рятувальники.