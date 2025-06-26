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Водойми на Харківщині обстежують сапери: що знаходять (фото)

Суспільство 16:16   26.06.2025
Вікторія Яковенко
Водойми на Харківщині обстежують сапери: що знаходять (фото) Фото: ДСНС України

На Харківщині водолази-сапери ДСНС обстежують водойми, де на початку червня внаслідок підриву загинув 78-річний рибалка.

У ДСНС України повідомили, що уже вилучили понад 20 одиниць боєприпасів — як часів Другої світової війни, так і сучасних, які залишились після обстрілів РФ. Роботи тривають.

«Розмінування водойм — одна з найнебезпечніших ділянок. Боєприпаси можуть бути нестабільними, вкритими мулом, важкодоступними. Ця робота вимагає максимальної зосередженості, майстерності й витримки», – розповіли рятувальники.

саперы обследуют водоемы на Харьковщине
Фото: ДСНС України
саперы обследуют водоемы на Харьковщине
Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 16:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині водолази-сапери ДСНС обстежують водойми, де на початку червня внаслідок підриву загинув 78-річний рибалка.".