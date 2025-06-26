Водойми на Харківщині обстежують сапери: що знаходять (фото)
Фото: ДСНС України
На Харківщині водолази-сапери ДСНС обстежують водойми, де на початку червня внаслідок підриву загинув 78-річний рибалка.
У ДСНС України повідомили, що уже вилучили понад 20 одиниць боєприпасів — як часів Другої світової війни, так і сучасних, які залишились після обстрілів РФ. Роботи тривають.
«Розмінування водойм — одна з найнебезпечніших ділянок. Боєприпаси можуть бути нестабільними, вкритими мулом, важкодоступними. Ця робота вимагає максимальної зосередженості, майстерності й витримки», – розповіли рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водоемы, ГСЧС в Харьковской области, саперы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині водолази-сапери ДСНС обстежують водойми, де на початку червня внаслідок підриву загинув 78-річний рибалка.".