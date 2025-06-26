Водоемы на Харьковщине обследуют саперы: что находят (фото)

В Харьковской области водолазы-саперы ГСЧС обследуют водоемы, где в начале июня в результате подрыва погиб 78-летний рыбак.

В ГСЧС Украины сообщили, что уже изъяли более 20 единиц боеприпасов — как времен Второй мировой войны, так и оставшихся после обстрелов РФ. Работы продолжаются.

«Разминирование водоемов – один из самых опасных участков. Боеприпасы могут быть нестабильными, иловыми, труднодоступными. Эта работа требует максимальной сосредоточенности, мастерства и выдержки», – рассказали спасатели.