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Водоемы на Харьковщине обследуют саперы: что находят (фото)

Общество 16:16   26.06.2025
Виктория Яковенко
Водоемы на Харьковщине обследуют саперы: что находят (фото) Фото: ГСЧС Украины

В Харьковской области водолазы-саперы ГСЧС обследуют водоемы, где в начале июня в результате подрыва погиб 78-летний рыбак.

В ГСЧС Украины сообщили, что уже изъяли более 20 единиц боеприпасов — как времен Второй мировой войны, так и оставшихся после обстрелов РФ. Работы продолжаются.

«Разминирование водоемов – один из самых опасных участков. Боеприпасы могут быть нестабильными, иловыми, труднодоступными. Эта работа требует максимальной сосредоточенности, мастерства и выдержки», – рассказали спасатели.

саперы обследуют водоемы на Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины
саперы обследуют водоемы на Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 16:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области водолазы-саперы ГСЧС обследуют водоемы, где в начале июня в результате подрыва погиб 78-летний рыбак.".