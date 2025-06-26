Водоемы на Харьковщине обследуют саперы: что находят (фото)
Фото: ГСЧС Украины
В Харьковской области водолазы-саперы ГСЧС обследуют водоемы, где в начале июня в результате подрыва погиб 78-летний рыбак.
В ГСЧС Украины сообщили, что уже изъяли более 20 единиц боеприпасов — как времен Второй мировой войны, так и оставшихся после обстрелов РФ. Работы продолжаются.
«Разминирование водоемов – один из самых опасных участков. Боеприпасы могут быть нестабильными, иловыми, труднодоступными. Эта работа требует максимальной сосредоточенности, мастерства и выдержки», – рассказали спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоемы, ГСЧС в Харьковской области, саперы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области водолазы-саперы ГСЧС обследуют водоемы, где в начале июня в результате подрыва погиб 78-летний рыбак.".