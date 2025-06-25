Live
  • Ср 25.06.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.51

Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС

Общество 17:30   25.06.2025
Виктория Яковенко
Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС

Трагедия на воде произошла в городе Дергачи, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

11-летняя девочка 25 июня купалась в речке Лопань неподалеку от гидротехнического сооружения (в неприспособленном для этого месте) и утонула. Ее тело достали из воды спасатели.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка пошла на речку вместе со знакомой без сопровождения взрослых. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 115 УКУ с пометкой «несчастный случай».

В ГСЧС напоминают, что во время отдыха на воде нужно быть осторожными. Спасатели призывают не лезть в воду в незнакомом месте, избегать быстрого течения, не заходить в воду под хмельком, не плавать наедине и особенно следить за детьми.

Читайте также: Полицейские ходят по пляжам Харькова: какова цель рейдов (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару
В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару
25.06.2025, 13:40
В трех районах Харькова будут отключать газ: даты и адреса
В трех районах Харькова будут отключать газ: даты и адреса
25.06.2025, 13:22
«Дом ужасов»: жилище харьковчанки шокировало зоозащитников (видео, фото)
«Дом ужасов»: жилище харьковчанки шокировало зоозащитников (видео, фото)
25.06.2025, 19:07
Ночью теплее, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
Ночью теплее, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
24.06.2025, 20:20
Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС
Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС
25.06.2025, 17:30
Новости Харькова — главное 25 июня: по городу били БпЛА, утонул ребенок
Новости Харькова — главное 25 июня: по городу били БпЛА, утонул ребенок
25.06.2025, 17:25

Новости по теме:

08:37
ГСЧС: 16 пожаров возникло за сутки на Харьковщине – где горело
08:34
Ночной пожар на предприятии в Харькове: подробности от ГСЧС
07:58
ГСЧС: леса горели на Изюмщине из-за российских обстрелов
09:05
ГСЧС: 21 пожар возник на Харьковщине за сутки
07:50
В ГСЧС рассказали о пожарах, которые начались из-за обстрелов Харьковщины

Вы читали новость: «Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия на воде произошла в городе Дергачи, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".