Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС
Трагедия на воде произошла в городе Дергачи, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
11-летняя девочка 25 июня купалась в речке Лопань неподалеку от гидротехнического сооружения (в неприспособленном для этого месте) и утонула. Ее тело достали из воды спасатели.
Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка пошла на речку вместе со знакомой без сопровождения взрослых. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 115 УКУ с пометкой «несчастный случай».
В ГСЧС напоминают, что во время отдыха на воде нужно быть осторожными. Спасатели призывают не лезть в воду в незнакомом месте, избегать быстрого течения, не заходить в воду под хмельком, не плавать наедине и особенно следить за детьми.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, Дергачи, дитина, утонула;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 17:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия на воде произошла в городе Дергачи, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".