Ребенок утонул в реке на Харьковщине – ГСЧС

Трагедия на воде произошла в городе Дергачи, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

11-летняя девочка 25 июня купалась в речке Лопань неподалеку от гидротехнического сооружения (в неприспособленном для этого месте) и утонула. Ее тело достали из воды спасатели.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка пошла на речку вместе со знакомой без сопровождения взрослых. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 115 УКУ с пометкой «несчастный случай».

В ГСЧС напоминают, что во время отдыха на воде нужно быть осторожными. Спасатели призывают не лезть в воду в незнакомом месте, избегать быстрого течения, не заходить в воду под хмельком, не плавать наедине и особенно следить за детьми.