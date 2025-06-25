Дитина потонула у річці на Харківщині – ДСНС
Трагедія на воді сталася у місті Дергачі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
11-річна дівчинка 25 червня купалася в річці Лопань неподалік гідротехнічної споруди (у непристосованому для цього місці) і потонула. Її тіло дістали з води рятувальники.
Як інформують в ГУ Нацполіції в Харківській області, дівчинка пішла до річки разом зі знайомою без супроводу дорослих. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».
У ДСНС застерегли, що під час відпочинку на воді слід бути обережними. Рятувальники закликають не лізти у воду в незнайомому місці, уникати швидкої течії, не заходити у воду напідпитку, не плавати наодинці та особливо слідкувати за дітьми.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 17:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія на воді сталася у місті Дергачі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".