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Дитина потонула у річці на Харківщині – ДСНС

Суспільство 17:30   25.06.2025
Вікторія Яковенко
Дитина потонула у річці на Харківщині – ДСНС

Трагедія на воді сталася у місті Дергачі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

11-річна дівчинка 25 червня купалася в річці Лопань неподалік гідротехнічної споруди (у непристосованому для цього місці) і потонула. Її тіло дістали з води рятувальники.

Як інформують в ГУ Нацполіції в Харківській області, дівчинка пішла до річки разом зі знайомою без супроводу дорослих. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

У ДСНС застерегли, що під час відпочинку на воді слід бути обережними. Рятувальники закликають не лізти у воду в незнайомому місці, уникати швидкої течії, не заходити у воду напідпитку, не плавати наодинці та особливо слідкувати за дітьми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 17:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія на воді сталася у місті Дергачі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".