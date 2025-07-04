12-річна дівчинка потонула у водоймі Харкова (доповнено)
12-річна дівчинка купалася на Петренківському водосховищі, повідомили у ДСНС Харківської області.
НП сталася близько 17:45 у Немишлянькому районі – на Петренківському водосховищі 12-річна дівчинка відплила приблизно на 15 метрів від берега й раптово зникла під водою.
Попередньо, дівчина разом із подругою пішла купатися. За словами свідка, дитина оступилася та пішла на глибину, зазначили в Нацполіції.
Її намагалися врятувати відпочивальники, але не змогли її знайти.
До місця приїхали водолази, які знайшли тіло дитини та підняли його на поверхню.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: водолазы, ГСЧС в Харьковской области, петренковское водохранилище, утонула, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 20:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12-річна дівчинка купалася на Петренківському водосховищі, повідомили у ДСНС Харківської області.".