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12-річна дівчинка потонула у водоймі Харкова (доповнено)

Події 20:41   04.07.2025
Оксана Якушко
12-річна дівчинка потонула у водоймі Харкова (доповнено)

12-річна дівчинка купалася на Петренківському водосховищі, повідомили у ДСНС Харківської області.

НП сталася близько 17:45 у Немишлянькому районі – на Петренківському водосховищі 12-річна дівчинка відплила приблизно на 15 метрів від берега й раптово зникла під водою.

Попередньо, дівчина разом із подругою пішла купатися. За словами свідка, дитина оступилася та пішла на глибину, зазначили в Нацполіції.

Її намагалися врятувати відпочивальники, але не змогли її знайти.

До місця приїхали водолази, які знайшли тіло дитини та підняли його на поверхню.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 20:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12-річна дівчинка купалася на Петренківському водосховищі, повідомили у ДСНС Харківської області.".