12-річна дівчинка потонула у водоймі Харкова (доповнено)

12-річна дівчинка купалася на Петренківському водосховищі, повідомили у ДСНС Харківської області.

НП сталася близько 17:45 у Немишлянькому районі – на Петренківському водосховищі 12-річна дівчинка відплила приблизно на 15 метрів від берега й раптово зникла під водою.

Попередньо, дівчина разом із подругою пішла купатися. За словами свідка, дитина оступилася та пішла на глибину, зазначили в Нацполіції.

Її намагалися врятувати відпочивальники, але не змогли її знайти.

До місця приїхали водолази, які знайшли тіло дитини та підняли його на поверхню.