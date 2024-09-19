Тіло чоловіка дістали водолази з водойми у Харкові (фото)
Фото: Міжрегіональний центр із розмінування та швидкого реагування
Трагедія сталася на одній з водойм Харкова.
Як повідомили у Міжрегіональному центрі із розмінування та швидкого реагування, водолази – сапери дістали тіло чоловіка 1989 року народження.
Там написали, що життя чоловіка обірвалося через необережне поводження на воді. У Центрі закликали не забувати, що вода несе небезпеку та дотримуватись правил поведінки на воді.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася на одній з водойм Харкова.".