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Тіло чоловіка дістали водолази з водойми у Харкові (фото)

Події 15:15   19.09.2024
Вікторія Яковенко
Тіло чоловіка дістали водолази з водойми у Харкові (фото) Фото: Міжрегіональний центр із розмінування та швидкого реагування

Трагедія сталася на одній з водойм Харкова.

Як повідомили у Міжрегіональному центрі із розмінування та швидкого реагування, водолази – сапери дістали тіло чоловіка 1989 року народження.

Там написали, що життя чоловіка обірвалося через необережне поводження на воді. У Центрі закликали не забувати, що вода несе небезпеку та дотримуватись правил поведінки на воді.

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Фото: Міжрегіональний центр із розмінування та швидкого реагування
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Фото: Міжрегіональний центр із розмінування та швидкого реагування

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 15:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася на одній з водойм Харкова.".