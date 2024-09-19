Тіло чоловіка дістали водолази з водойми у Харкові (фото)

Трагедія сталася на одній з водойм Харкова.

Як повідомили у Міжрегіональному центрі із розмінування та швидкого реагування, водолази – сапери дістали тіло чоловіка 1989 року народження.

Там написали, що життя чоловіка обірвалося через необережне поводження на воді. У Центрі закликали не забувати, що вода несе небезпеку та дотримуватись правил поведінки на воді.