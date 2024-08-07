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Чоловіка, який тонув у Харкові, врятував коп: яку найвищу нагороду він отримав

Суспільство 12:15   07.08.2024
Вікторія Яковенко
Чоловіка, який тонув у Харкові, врятував коп: яку найвищу нагороду він отримав Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Харківський патрульний врятував чоловіка, який тонув у річці.

Днями правоохоронець Олександр Пенський гуляв разом із дружиною та донькою неподалік міського пляжу. Раптом він почув крики про допомогу. У річці, за декілька десятків метрів до берега, поліцейський побачив чоловіка, який ледь тримався на воді, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Часу зволікати не було, тому, не роздумуючи, Олександр кинувся у воду. Він доплив до чоловіка, обхватив його за шию та почав відтягувати до берега. Уже за декілька хвилин вони були в безпеці. Згодом врятований розповів, що заплив занадто далеко, але сил далі триматися на воді вже майже не залишилося», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив коп, найвищою нагородою стали слова його доньки Поліни: «тато — ти мій герой».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 12:15;

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