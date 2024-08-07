Чоловіка, який тонув у Харкові, врятував коп: яку найвищу нагороду він отримав

Харківський патрульний врятував чоловіка, який тонув у річці.

Днями правоохоронець Олександр Пенський гуляв разом із дружиною та донькою неподалік міського пляжу. Раптом він почув крики про допомогу. У річці, за декілька десятків метрів до берега, поліцейський побачив чоловіка, який ледь тримався на воді, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Часу зволікати не було, тому, не роздумуючи, Олександр кинувся у воду. Він доплив до чоловіка, обхватив його за шию та почав відтягувати до берега. Уже за декілька хвилин вони були в безпеці. Згодом врятований розповів, що заплив занадто далеко, але сил далі триматися на воді вже майже не залишилося», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив коп, найвищою нагородою стали слова його доньки Поліни: «тато — ти мій герой».