Літній рибалка потонув у ставку на Харківщині: тіло знайшли родичі

Чергова трагедія сталася на водоймі у Харківській області.

«Вранці 24 липня стало відомо про черговий нещасний випадок на воді, який трапився у селі Кисівка Коломацької громади. У місцевому ставку потонув 69-річний рибалка. Його тіло недалеко від берега знайшли родичі під час пошуків», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники нагадали, що рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території міста Харкова та області під час війни купання заборонено.