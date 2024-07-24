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Літній рибалка потонув у ставку на Харківщині: тіло знайшли родичі

Події 13:11   24.07.2024
Вікторія Яковенко
Літній рибалка потонув у ставку на Харківщині: тіло знайшли родичі Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Чергова трагедія сталася на водоймі у Харківській області.

«Вранці 24 липня стало відомо про черговий нещасний випадок на воді, який трапився у селі Кисівка Коломацької громади. У місцевому ставку потонув 69-річний рибалка. Його тіло недалеко від берега знайшли родичі під час пошуків», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники нагадали, що рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території міста Харкова та області під час війни купання заборонено.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова трагедія сталася на водоймі у Харківській області.".