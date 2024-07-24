Літній рибалка потонув у ставку на Харківщині: тіло знайшли родичі
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Чергова трагедія сталася на водоймі у Харківській області.
«Вранці 24 липня стало відомо про черговий нещасний випадок на воді, який трапився у селі Кисівка Коломацької громади. У місцевому ставку потонув 69-річний рибалка. Його тіло недалеко від берега знайшли родичі під час пошуків», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники нагадали, що рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території міста Харкова та області під час війни купання заборонено.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова трагедія сталася на водоймі у Харківській області.".