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Пожилой рыбак утонул в пруду на Харьковщине: тело нашли родственники

Происшествия 13:11   24.07.2024
Виктория Яковенко
Пожилой рыбак утонул в пруду на Харьковщине: тело нашли родственники Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Очередная трагедия произошла на водоеме в Харьковской области.

«Утром 24 июля стало известно об очередном несчастном случае на воде, который произошел в селе Кисовка Коломакской громады. В местном пруду утонул 69-летний рыбак. Его тело недалеко от берега нашли родственники во время поисков», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели напомнили, что решениями комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории города Харькова и области во время войны купание запрещено.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередная трагедия произошла на водоеме в Харьковской области.".