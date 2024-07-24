Пожилой рыбак утонул в пруду на Харьковщине: тело нашли родственники
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Очередная трагедия произошла на водоеме в Харьковской области.
«Утром 24 июля стало известно об очередном несчастном случае на воде, который произошел в селе Кисовка Коломакской громады. В местном пруду утонул 69-летний рыбак. Его тело недалеко от берега нашли родственники во время поисков», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели напомнили, что решениями комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории города Харькова и области во время войны купание запрещено.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водоем, ГСЧС, рыбак, трагедия, утонул, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередная трагедия произошла на водоеме в Харьковской области.".