Пожилой рыбак утонул в пруду на Харьковщине: тело нашли родственники

Очередная трагедия произошла на водоеме в Харьковской области.

«Утром 24 июля стало известно об очередном несчастном случае на воде, который произошел в селе Кисовка Коломакской громады. В местном пруду утонул 69-летний рыбак. Его тело недалеко от берега нашли родственники во время поисков», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели напомнили, что решениями комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории города Харькова и области во время войны купание запрещено.