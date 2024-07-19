Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели
На Харьковщине водолазы-саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования обнаружили в Северском Донце тело ребенка, которого искали 14 дней.
Во время поисков в заминированной местности, на территории деоккупированной Балаклейской громады, водолазы обследовали 1,8 гектара дна реки. Они проплывали ее ежедневно в надежде обнаружить пропавшего ребенка.
«Каждый вечер проходим на лодке поверхность акватории. Это примерно 20 квадратных километров. Поиски затрудняет скоростное течение и засоренность прибрежной полосы», — рассказал о поисковых работах начальник отделения подводного разминирования Богдан Шевченко.
Видео: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
Тело ребенка обнаружили на 14-й день поиска — на расстоянии трех километров от места, где утонувшего видели последний раз. От ближайшего берега тело отнесло на 15 метров.
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В ГСЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, следить за детьми и купаться только на обследованных участках акватории.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине водолазы-саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования обнаружили в Северском Донце тело ребенка, которого искали 14 дней".