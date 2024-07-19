Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели

Происшествия 10:46   19.07.2024
Оксана Горун
Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели Скриншот

На Харьковщине водолазы-саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования обнаружили в Северском Донце тело ребенка, которого искали 14 дней.

Во время поисков в заминированной местности, на территории деоккупированной Балаклейской громады, водолазы обследовали 1,8 гектара дна реки. Они проплывали ее ежедневно в надежде обнаружить пропавшего ребенка.

«Каждый вечер проходим на лодке поверхность акватории. Это примерно 20 квадратных километров. Поиски затрудняет скоростное течение и засоренность прибрежной полосы», — рассказал о поисковых работах начальник отделения подводного разминирования Богдан Шевченко.

Видео: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Тело ребенка обнаружили на 14-й день поиска — на расстоянии трех километров от места, где утонувшего видели последний раз. От ближайшего берега тело отнесло на 15 метров.

Читайте также: Ребенок утонул в пруду на Харьковщине – ГСЧС

В ГСЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, следить за детьми и купаться только на обследованных участках акватории.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины
ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины
18.07.2024, 07:10
Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели
Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели
19.07.2024, 10:46
Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
18.07.2024, 15:58
Не выдержал аномальной жары: что будет с самым известным термометром Харькова
Не выдержал аномальной жары: что будет с самым известным термометром Харькова
18.07.2024, 18:57
Главные новости Харькова 19 июля: удары по Чугуеву и Купянску, фронт
Главные новости Харькова 19 июля: удары по Чугуеву и Купянску, фронт
19.07.2024, 11:11
Изменил координаты и нанес ущерб на полмиллиона: будут судить землеустроителя
Изменил координаты и нанес ущерб на полмиллиона: будут судить землеустроителя
19.07.2024, 11:30

Новости по теме:

14:42
В Харькове утонул 23-летний мужчина: тело водолазы достали через два дня
13:08
Пропавший без вести мужчина в Черкасской Лозовой погиб: тело нашли водолазы
16:00
На Харьковщине под водой обезвредили полутонную авиабомбу РФ: момент взрыва
15:54
На Харківщині тривають пошуки 22-річної дівчини
13:16
Поиск пропавшей на «Водобуде» харьковчанки снова не дал результатов

Вы читали новость: «Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 10:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине водолазы-саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования обнаружили в Северском Донце тело ребенка, которого искали 14 дней".