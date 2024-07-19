Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині, шукали два тижні
На Харківщині водолази-сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування виявили в Сіверському Дінцю тіло дитини, яку шукали 14 днів.
Під час пошуків у замінованій місцевості на території деокупованої Балаклійської громади водолази обстежили 1,8 гектара дна річки. Вони пропливали її щодня в надії виявити зниклу дитину.
“Кожного вечора проходимо на човні поверхню акваторії. Це приблизно 20 кілометрів квадратних. Пошуки ускладнюють швидкісна течія та засміченість прибережної смуги“, – розповів про пошукові роботи начальник відділення підводного розмінування Богдан Шевченко.
Відео: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування
Тіло дитини виявили на 14-й день пошуків – на відстані трьох кілометрів від місця, де потонулого бачили востаннє. Від найближчого берега тіло віднесло на 15 метрів.
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У ДСНС нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки на воді, стежити за дітьми та купатися лише на обстежених ділянках акваторії.
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: водолазы, ГСЧС, дитина, новини Харкова, саперы, утонул;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині водолази-сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування виявили в Сіверському Дінцю тіло дитини, яку шукали 14 днів".