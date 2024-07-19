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Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині, шукали два тижні

Події 10:46   19.07.2024
Оксана Горун
Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині, шукали два тижні Скриншот

На Харківщині водолази-сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування виявили в Сіверському Дінцю тіло дитини, яку шукали 14 днів.

Під час пошуків у замінованій місцевості на території деокупованої Балаклійської громади водолази обстежили 1,8 гектара дна річки. Вони пропливали її щодня в надії виявити зниклу дитину.

Кожного вечора проходимо на човні поверхню акваторії. Це приблизно 20 кілометрів квадратних. Пошуки ускладнюють швидкісна течія та засміченість прибережної смуги“, – розповів про пошукові роботи начальник відділення підводного розмінування Богдан Шевченко.

Відео: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Тіло дитини виявили на 14-й день пошуків – на відстані трьох кілометрів від місця, де потонулого бачили востаннє. Від найближчого берега тіло віднесло на 15 метрів.

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У ДСНС нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки на воді, стежити за дітьми та купатися лише на обстежених ділянках акваторії.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 10:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині водолази-сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування виявили в Сіверському Дінцю тіло дитини, яку шукали 14 днів".