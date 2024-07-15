Дитина потонула у ставку на Харківщині – ДСНС
ГУ ДСНС України повідомило про трагедію, що сталася у Валківській громаді. Загинула 6-річна дитина.
“Нещасний випадок стався у селі Мізяки Валківської громади. У місцевому ставку під час купання потонув 6-річний хлопчик. Його тіло дістали з води близько 17:40. Обставини цієї події з’ясовуються”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
У ранковому зведенні рятувальники поінформували про ще один нещасний випадок за добу, що був пов’язаний із вибухонебезпечним предметом.
“Близько 08:00 надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на приватному подвір’ї у м. Куп’янську. Там вибухнув невідомий вибуховий пристрій, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік”, – зазначили в ДСНС.
І тут обставини події також уточнюють.
Читайте також: Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, дитина, новини Харкова, утонул;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дитина потонула у ставку на Харківщині – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 07:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України повідомило про трагедію, що сталася у Валківській громаді. Загинула 6-річна дитина".