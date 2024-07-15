Дитина потонула у ставку на Харківщині – ДСНС

ГУ ДСНС України повідомило про трагедію, що сталася у Валківській громаді. Загинула 6-річна дитина.

“Нещасний випадок стався у селі Мізяки Валківської громади. У місцевому ставку під час купання потонув 6-річний хлопчик. Його тіло дістали з води близько 17:40. Обставини цієї події з’ясовуються”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ранковому зведенні рятувальники поінформували про ще один нещасний випадок за добу, що був пов’язаний із вибухонебезпечним предметом.

“Близько 08:00 надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на приватному подвір’ї у м. Куп’янську. Там вибухнув невідомий вибуховий пристрій, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік”, – зазначили в ДСНС.

І тут обставини події також уточнюють.