Live
  • Пн 15.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.69

Дитина потонула у ставку на Харківщині – ДСНС

Події 07:47   15.07.2024
Оксана Горун
Дитина потонула у ставку на Харківщині – ДСНС

ГУ ДСНС України повідомило про трагедію, що сталася у Валківській громаді. Загинула 6-річна дитина.

“Нещасний випадок стався у селі Мізяки Валківської громади. У місцевому ставку під час купання потонув 6-річний хлопчик. Його тіло дістали з води близько 17:40. Обставини цієї події з’ясовуються”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ранковому зведенні рятувальники поінформували про ще один нещасний випадок за добу, що був пов’язаний із вибухонебезпечним предметом.

“Близько 08:00 надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на приватному подвір’ї у м. Куп’янську. Там вибухнув невідомий вибуховий пристрій, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік”, – зазначили в ДСНС.

І тут обставини події також уточнюють.

Читайте також: Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці у Харкові

Автор: Оксана Горун
Популярно
По 10 населених пунктах Харківщини вдарила російська авіація – Генштаб
По 10 населених пунктах Харківщини вдарила російська авіація – Генштаб
15.07.2024, 08:44
Синєгубов і Тимошко – про наслідки обстрілів на Харківщині: троє поранених
Синєгубов і Тимошко – про наслідки обстрілів на Харківщині: троє поранених
15.07.2024, 08:15
Головні новини Харкова 15 липня: дитина потонула, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 15 липня: дитина потонула, наслідки обстрілів
15.07.2024, 08:50
Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов
Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов
14.07.2024, 19:16
Дитина потонула у ставку на Харківщині – ДСНС
Дитина потонула у ставку на Харківщині – ДСНС
15.07.2024, 07:47
ISW: СОУ повернули позиції у Вовчанську, ЗС РФ підтягують підкріплення
ISW: СОУ повернули позиції у Вовчанську, ЗС РФ підтягують підкріплення
15.07.2024, 07:27

Новини за темою:

18:27
Начальник Харківського райуправління ДСНС загинув через удар по Будах
09:23
Туристка з Харківщини травмувала ногу на Говерлі: їй допомогли рятувальники
09:00
Удар КАБ по сільгосппідприємству на Харківщині: з’явилися фото наслідків
16:30
Черговий удар по полю на Харківщині: 20 га пшениці спалили військові РФ (фото)
13:50
Знайшли тіло немовля, яке загинуло через підрив на міні поблизу Циркунів

Ви читали новину: «Дитина потонула у ставку на Харківщині – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 07:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України повідомило про трагедію, що сталася у Валківській громаді. Загинула 6-річна дитина".