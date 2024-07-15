Ребенок утонул в пруду на Харьковщине — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины сообщило о трагедии, которая произошла в Валковской громаде. Погиб 6-летний ребенок.

«Несчастный случай произошел в селе Мизяки Валковской громады. В местном пруду во время купания утонул 6-летний мальчик. Его тело извлекли из воды около 17:40. Обстоятельства этого события выясняются», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В утренней сводке спасатели проинформировали об еще одном несчастном случае за сутки, связанном с взрывоопасным предметом.

«Около 08:00 поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на частном подворье в г. Купянске. Там взорвалось неизвестное взрывное устройство, в результате чего погиб 42-летний мужчина», — отметили в ГСЧС.

В этом случае обстоятельства происшествия также уточняют.