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Ребенок утонул в пруду на Харьковщине — ГСЧС

Происшествия 07:47   15.07.2024
Оксана Горун
Ребенок утонул в пруду на Харьковщине — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины сообщило о трагедии, которая произошла в Валковской громаде. Погиб 6-летний ребенок.

«Несчастный случай произошел в селе Мизяки Валковской громады. В местном пруду во время купания утонул 6-летний мальчик. Его тело извлекли из воды около 17:40. Обстоятельства этого события выясняются», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В утренней сводке спасатели проинформировали об еще одном несчастном случае за сутки, связанном с взрывоопасным предметом.

«Около 08:00 поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на частном подворье в г. Купянске. Там взорвалось неизвестное взрывное устройство, в результате чего погиб 42-летний мужчина», — отметили в ГСЧС.

В этом случае обстоятельства происшествия также уточняют.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины сообщило о трагедии, которая произошла в Валковской громаде. Погиб 6-летний ребенок".