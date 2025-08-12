Нова заборона для рибалок на Харківщині: подробиці, які штрафи

З 15 серпня у Харківській області встановлюють заборону на вилов раків у період їх другої линьки. Обмеження діятимуть до 30 вересня.

«Малорухливість і природна незахищеність раків під час линьки, замість того щоб викликати співчуття та бажання захистити, часто приваблює любителів легкої здобичі. Але чи варто заради кількох раків на тарілці позбавляти наших дітей можливості побачити цих дивовижних створінь у природному середовищі? Законодавство України суворо карає за такі порушення», – підкреслює Харківський рибоохоронний патруль.

Вилов раків під час заборони кваліфікується як грубе порушення правил рибальства відповідно до частини 4 статті 85 КУпАП і тягне за собою штраф до 680 гривень. Крім цього, за кожен незаконно добутий екземпляр рака доведеться відшкодувати збитки у розмірі 3332 гривні.

«Особливо небезпечним є масштабне браконьєрство під час заборони. Якщо незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом заподіяло істотну шкоду, воно кваліфікується за статтею 249 ККУ. У цьому випадку браконьєру загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень або навіть обмеження волі на строк до трьох років», – йдеться у повідомленні.