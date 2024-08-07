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Тонущего мужчину в Харькове спас коп: какую высокую награду он получил

Общество 12:15   07.08.2024
Виктория Яковенко
Тонущего мужчину в Харькове спас коп: какую высокую награду он получил Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Харьковский патрульный спас мужчину, тонущего в реке.

На днях правоохранитель Александр Пенский гулял вместе с женой и дочерью недалеко от городского пляжа. Он услышал крики о помощи. В реке, в нескольких десятках метров до берега, полицейский увидел мужчину, который едва держался на воде, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Времени медлить не было, поэтому, не раздумывая, Александр бросился в воду. Он доплыл до мужчины, обхватил его за шею и стал оттаскивать к берегу. Уже через несколько минут они были в безопасности. Впоследствии спасенный рассказал, что заплыл слишком далеко, но сил держаться на воде уже почти не осталось», — говорится в сообщении.

Как сообщил коп, самой высокой наградой стали слова его дочери Полины: «папа — ты мой герой».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский патрульный спас мужчину, тонущего в реке.".