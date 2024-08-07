Тонущего мужчину в Харькове спас коп: какую высокую награду он получил

Харьковский патрульный спас мужчину, тонущего в реке.

На днях правоохранитель Александр Пенский гулял вместе с женой и дочерью недалеко от городского пляжа. Он услышал крики о помощи. В реке, в нескольких десятках метров до берега, полицейский увидел мужчину, который едва держался на воде, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Времени медлить не было, поэтому, не раздумывая, Александр бросился в воду. Он доплыл до мужчины, обхватил его за шею и стал оттаскивать к берегу. Уже через несколько минут они были в безопасности. Впоследствии спасенный рассказал, что заплыл слишком далеко, но сил держаться на воде уже почти не осталось», — говорится в сообщении.

Как сообщил коп, самой высокой наградой стали слова его дочери Полины: «папа — ты мой герой».