Тонущего мужчину в Харькове спас коп: какую высокую награду он получил
Харьковский патрульный спас мужчину, тонущего в реке.
На днях правоохранитель Александр Пенский гулял вместе с женой и дочерью недалеко от городского пляжа. Он услышал крики о помощи. В реке, в нескольких десятках метров до берега, полицейский увидел мужчину, который едва держался на воде, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Времени медлить не было, поэтому, не раздумывая, Александр бросился в воду. Он доплыл до мужчины, обхватил его за шею и стал оттаскивать к берегу. Уже через несколько минут они были в безопасности. Впоследствии спасенный рассказал, что заплыл слишком далеко, но сил держаться на воде уже почти не осталось», — говорится в сообщении.
Как сообщил коп, самой высокой наградой стали слова его дочери Полины: «папа — ты мой герой».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коп, пляж, полиция, спас, тонул, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский патрульный спас мужчину, тонущего в реке.".