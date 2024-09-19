Тело мужчины достали водолазы из водоема в Харькове (фото)
Фото: Межрегиональный центр по разминированию и быстрому реагированию
Трагедия произошла на одном из водоемов Харькова.
Как сообщили в Межрегиональном центре по разминированию и быстрому реагированию, водолазы — саперы достали тело мужчины 1989 года рождения.
Там написали, что жизнь мужчины оборвалась из-за неосторожного обращения на воде. В Центре призывали не забывать, что вода несет опасность и соблюдает правила поведения на воде.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водоем, водолазы, мужчина, тело, утонул, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 15:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла на одном из водоемов Харькова.".