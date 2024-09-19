Тело мужчины достали водолазы из водоема в Харькове (фото)

Трагедия произошла на одном из водоемов Харькова.

Как сообщили в Межрегиональном центре по разминированию и быстрому реагированию, водолазы — саперы достали тело мужчины 1989 года рождения.

Там написали, что жизнь мужчины оборвалась из-за неосторожного обращения на воде. В Центре призывали не забывать, что вода несет опасность и соблюдает правила поведения на воде.