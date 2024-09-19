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Тело мужчины достали водолазы из водоема в Харькове (фото)

Происшествия 15:15   19.09.2024
Виктория Яковенко
Тело мужчины достали водолазы из водоема в Харькове (фото) Фото: Межрегиональный центр по разминированию и быстрому реагированию

Трагедия произошла на одном из водоемов Харькова.

Как сообщили в Межрегиональном центре по разминированию и быстрому реагированию, водолазы — саперы достали тело мужчины 1989 года рождения.

Там написали, что жизнь мужчины оборвалась из-за неосторожного обращения на воде. В Центре призывали не забывать, что вода несет опасность и соблюдает правила поведения на воде.

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Фото: Межрегиональный центр по разминированию и быстрому реагированию
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Фото: Межрегиональный центр по разминированию и быстрому реагированию

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 15:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла на одном из водоемов Харькова.".